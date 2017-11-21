Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м’яза.

Фармакокінетика.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин — 1 годину.