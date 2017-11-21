Глоду настоянка (Tinctura crataegi) (575961) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Глоду настоянка інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: настойка плодів глоду подрібнених (Crataegi fructus) (1:10) (екстрагент — етанол 70%);
1 флакон містить настойки плодів глоду подрібнених (Crataegi fructus) (1:10) (екстрагент — етанол 70%) 25 мл або 100 мл.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від червонувато-жовтого до темно-червоного кольору. Під час зберігання можливе випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТХ С01Е В04.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м’яза.
Фармакокінетика.
Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин — 1 годину.
Показання
Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат посилює дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв’язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом з цизапридом. Глоду настойка може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів.
Особливості застосування
Препарат не рекомендується застосовувати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.
Лікарський засіб є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказане.
Спосіб застосування та дози
Приймати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям віком від 12 років — із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного терапевтичного ефекту. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Діти
Дітям віком до 12 років протипоказане застосування препарату.
Передозування
Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.
Лікування: припинення прийому препарату. Терапія симптоматична.
Побічні реакції
З боку нервової системи: сонливість.
З боку серцево-судинної системи: уповільнення серцевого ритму.
З боку імунної системи: при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).
Термін придатності
4 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл або по 100 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.