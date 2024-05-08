ГЛІД* (CRATAEGUS L.*) Діюча речовина
Глоду листя і квітки Листя і квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 30,99 грн
Глод-Вішфа Настоянка, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 16,89 грн
від 9,00 грн
від 43,42 грн
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 8,59 грн
від 42,99 грн
Глоду плоди Плоди, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 45,94 грн
від 22,91 грн
від 15,78 грн
від 30,14 грн
від 10,59 грн
Глоду плоди Плоди, 4 г, фільтр-пакет, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
від 37,11 грн
від 21,55 грн
Глоду настоянка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 15,82 грн
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 21,00 грн
від 7,42 грн
від 9,72 грн
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 Червона зірка
від 28,00 грн
від 21,60 грн
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
від 25,00 грн
від 22,00 грн
від 18,80 грн
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Червона зірка
від 14,49 грн
від 15,00 грн
від 17,01 грн
від 31,14 грн
від 11,57 грн
від 15,10 грн
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм долфі, тм долфі, № 1 Фітофарм
від 17,10 грн
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон пластиковий, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
від 25,00 грн
Глоду плоди Плоди, 140 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Форма выпуска: плоды, настойка, таблетки п/о, листья и цветки.