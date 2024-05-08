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Активні речовини — “Г”ГЛІД* (CRATAEGUS L.*)

ГЛІД* (CRATAEGUS L.*) Діюча речовина

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Знайдено: 37 препаратів
Глоду листя і квітки листя і квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Глоду листя і квітки Листя і квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 437 аптеках
від 30,99 грн
Ціни в аптеках
Глод-Вішфа настоянка, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Глод-Вішфа Настоянка, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 431 аптеці
від 16,89 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Віола
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Віола
В 333 аптеках
від 9,00 грн
Ціни в аптеках
Глоду плоди плоди, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Глоду плоди Плоди, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 330 аптеках
від 43,42 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 313 аптеках
від 8,59 грн
Ціни в аптеках
Глоду плоди плоди, 4 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; Віола
Глоду плоди Плоди, 4 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 Віола
В 232 аптеках
від 42,99 грн
Ціни в аптеках
Глоду плоди плоди, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Глоду плоди Плоди, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 196 аптеках
від 45,94 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, № 1; Віола
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 Віола
В 134 аптеках
від 22,91 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 50 мл, флакон скляний з пробкою та кришкою, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 50 мл, флакон скляний з пробкою та кришкою, № 1 Фітофарм
В 105 аптеках
від 15,78 грн
Ціни в аптеках
Глоду листя і квітки листя і квітки, 2,5 г, фільтр-пакет, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Глоду листя і квітки Листя і квітки, 2,5 г, фільтр-пакет, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 92 аптеках
від 30,14 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1; Тернофарм
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Тернофарм
В 86 аптеках
від 10,59 грн
Ціни в аптеках
Глоду плоди плоди, 4 г, фільтр-пакет, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Глоду плоди Плоди, 4 г, фільтр-пакет, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 75 аптеках
від 37,11 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 71 аптеці
від 21,55 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка для перорального застосування, 100 мл, флакон скляний, № 1; Кілафф
Глоду настоянка Настоянка для перорального застосування, 100 мл, флакон скляний, № 1 Кілафф
В 64 аптеках
від 16,40 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Глоду настоянка Настоянка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 60 аптеках
від 15,82 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 53 аптеках
від 21,00 грн
Ціни в аптеках
Глоду настойка настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
Глоду настойка Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
В 28 аптеках
від 7,42 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1 Фітофарм
В 24 аптеках
від 9,72 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, № 1; Червона зірка
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 Червона зірка
В 12 аптеках
від 28,00 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 21,60 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 8 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Глоду настойка настоянка для перорального застосування, 100 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
Глоду настойка Настоянка для перорального застосування, 100 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
В 7 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм айві, тм айві, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
В 7 аптеках
від 18,80 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Червона зірка
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Червона зірка
В 6 аптеках
від 14,49 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 6 аптеках
від 15,00 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон скляний, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон скляний, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках
від 17,01 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон полімерний, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 31,14 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 11,57 грн
Ціни в аптеках
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках інших міст
від 15,10 грн
Ціни в інших містах
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм долфі, тм долфі, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм долфі, тм долфі, № 1 Фітофарм
В 5 аптеках інших міст
від 17,10 грн
Ціни в інших містах
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон пластиковий, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон пластиковий, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 25,00 грн
Ціни в інших містах
Глоду плоди плоди, 140 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Глоду плоди Плоди, 140 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, № 1; Біолік
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 Біолік
Немає в наявності
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Глоду настоянка настоянка, флакон скляний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Глоду настоянка настоянка, 100 мл, флакон полімерний, № 1; Фітофарм
Глоду настоянка Настоянка, 100 мл, флакон полімерний, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Форма выпуска: плоды, настойка, таблетки п/о, листья и цветки.