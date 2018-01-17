Аміак (Ammonia) (575956) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Аміак інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: аміак;
100 мл розчину містять 10 г аміаку;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, дуже лужна рідина з різким запахом. Допускається, при зберіганні, наявність блискіток і/чи легкої каламуті.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на респіраторну систему. Код АТХ R07A В.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Аміаку розчин належить до лікарських засобів, які подразнюють нервові закінчення.
Механізм дії аміаку при вдиханні полягає у рефлекторному збудженні дихального центру через рецептори верхніх дихальних шляхів — закінчення трійчастого нерва.
При нанесенні на шкіру чинить подразнювальну та антимікробну дію.
Фармакокінетика.
Препарат не надходить до кров’яного русла.
Показання
Непритомний стан, при укусах комах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Особливості застосування
Місцеве застосування можливе лише на неушкоджену шкіру.
При випадковому ураженні слизової оболонки ока промивати водою декілька разів (протягом 15 хв з перервою 10 хв) або 3% розчином борної кислоти. Олії і мазі не застосовують. При ураженні носа і глотки застосовують 0,5% розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі прийому внутрішньо - пити воду, фруктовий сік, молоко, краще - 0,5% розчин лимонної кислоти або 1% розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Спосіб застосування та дози
Для збудження дихального центру як засіб швидкої допомоги: невеликий шматочок марлі або вати, змочений розчином аміаку, обережно підносять до носових отворів на 0,5-1 с. При укусах комах розчин аміаку застосовують зовнішньо у вигляді примочок (тривалість процедури - до 30 секунд).
Діти
Препарат не застосовують дітям до 3 років.
Передозування
Посилення проявів побічних реакцій.
Терапія симптоматична.
Побічні реакції
При вдиханні парів розчину аміаку може виникнути рефлекторна зупинка дихання. При місцевому застосуванні можливі подразнення, дерматити, екзема у місці аплікації, алергічні реакції.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 40 мл або по 100 мл у флаконах скляних, по 200 мл у флаконах скляних з контролем першого відкриття; по 40 мл або по 100 мл, або по 200 мл у флаконах полімерних з контролем першого відкриття.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.