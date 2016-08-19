Дорослі: для досягнення седативного ефекту слід приймати по 5 — 10 мл сиропу 3 рази на добу перед прийомом їжі. При порушеннях сну — по 10 мл перед сном.

Діти (старше 3 років): по 2,5 мл сиропу 2 — 3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально залежно від показань і клінічної ефективності препарату. Не слід перевищувати рекомендовану разову дозу.