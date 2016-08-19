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Алора® сироп (Alora® syrup) (575873) - інструкція із застосування ATC-класифікація

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Алора<sup><sup>®</sup></sup> <i>сироп</i> (Alora<sup><sup>®</sup></sup> <i>syrup</i>)
Ціна в місті Київ
від 120,91 грн
Без рецепта
1 шт від 120,91 грн
В наявності в 1005 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
100 мл
ATC-група
N05C M50** Інші засоби, включаючи комбінації
Реєстраційне посвідчення
UA/5140/01/01 від 19.08.2016
Міжнародна назва
PASSIFLORA INCARNATA* (ПАСИФЛОРА ІНКАРНАТНА*)

Алора ® сироп інструкція із застосування

Лікарська форма

Сироп.

Прозора рідина темно-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група

Снодійні та седативні засоби. Kод АТС N05C M.

Екстракт пасифлори виготовляється із лікарської рослини Passiflora incarnatа (пасифлора інкарната), яка містить 0,04% алкалоїдів індольного ряду (гарман, гармін, гармол), деякі флавоноїди (вітексин, квертецин), а також кумарини, хінони тощо.

Компоненти екстракту гальмують проведення нервових імпульсів у спинному і головному мозку, знижують збудливість центральної нервової системи і чинять седативну дію.

Препарат покращує настрій при депресивних станах, зменшує тривожність і психічне напруження, виявляє легкий снодійний ефект без симптому пригніченості під час пробудження. Має протисудомні властивості.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Дорослі: для досягнення седативного ефекту слід приймати по 5 — 10 мл сиропу 3 рази на добу перед прийомом їжі. При порушеннях сну — по 10 мл перед сном.

Діти (старше 3 років): по 2,5 мл сиропу 2 — 3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально залежно від показань і клінічної ефективності препарату. Не слід перевищувати рекомендовану разову дозу.

Передозування

Немає даних щодо передозування препарату. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

При передозуванні рекомендується промити шлунок. Терапія симптоматична.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При одночасному застосуванні з препаратами, які пригнічують центральну нервову систему, такими як барбітурати, транквілізатори, посилюється седативний і снодійний ефект препарату.

Не рекомендований одночасний прийом з бензодіазепінами. Слід уникати одночасного застосування з дисульфірамом.

Під час лікування сиропом Алора® не слід вживати алкогольні напої.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ºС.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірною ложкою у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Алора
Алора® сироп флакон 100 мл, №1
від 120,91 грн
В наявності в 1005 аптеках
Ціни в аптеках
Алора
Алора® сироп флакон 100 мл, №1
від 120,91 грн
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