Алора® сироп (Alora® syrup) (575873) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Алора ® сироп інструкція із застосування
Лікарська форма
Сироп.
Прозора рідина темно-коричневого кольору.
Фармакотерапевтична група
Снодійні та седативні засоби. Kод АТС N05C M.
Екстракт пасифлори виготовляється із лікарської рослини Passiflora incarnatа (пасифлора інкарната), яка містить 0,04% алкалоїдів індольного ряду (гарман, гармін, гармол), деякі флавоноїди (вітексин, квертецин), а також кумарини, хінони тощо.
Компоненти екстракту гальмують проведення нервових імпульсів у спинному і головному мозку, знижують збудливість центральної нервової системи і чинять седативну дію.
Препарат покращує настрій при депресивних станах, зменшує тривожність і психічне напруження, виявляє легкий снодійний ефект без симптому пригніченості під час пробудження. Має протисудомні властивості.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: для досягнення седативного ефекту слід приймати по 5 — 10 мл сиропу 3 рази на добу перед прийомом їжі. При порушеннях сну — по 10 мл перед сном.
Діти (старше 3 років): по 2,5 мл сиропу 2 — 3 рази на добу.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально залежно від показань і клінічної ефективності препарату. Не слід перевищувати рекомендовану разову дозу.
Передозування
Немає даних щодо передозування препарату. Можливе посилення проявів побічних реакцій.
При передозуванні рекомендується промити шлунок. Терапія симптоматична.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні з препаратами, які пригнічують центральну нервову систему, такими як барбітурати, транквілізатори, посилюється седативний і снодійний ефект препарату.
Не рекомендований одночасний прийом з бензодіазепінами. Слід уникати одночасного застосування з дисульфірамом.
Під час лікування сиропом Алора® не слід вживати алкогольні напої.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірною ложкою у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.