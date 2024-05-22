Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяБіотин B7 Алвітал (Biotin B7 Alvital) Біотин B7 Алвітал (Biotin B7 Alvital) (575253) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 291,00 грн Без рецепта 60 шт від 291,00 грн 30 шт від 162,96 грн В наявності в 148 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Марина Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся