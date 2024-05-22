Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАльфасорб Фідем (Alfasorb Fidem)

Альфасорб Фідем (Alfasorb Fidem) (573296) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Альфасорб Фідем (Alfasorb Fidem)
Ціна в місті Київ
від 233,00 грн
Без рецепта
15 шт від 233,00 грн
В наявності в 185 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму