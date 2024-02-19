внутрішньо 3 р/добу за 1,5-2 год до або через 2 год після їди або прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води; для дорослих та дітей старше 14 років разова доза препарату становить 15 г (1 стол. л.), МДД - 45 г; для дітей з народження та до 5 років разова доза препарату становить 5 г (1 ч.л.), МДД - 15 г; від 5-14 років разова доза - 10 г (1 десертна л.), МДД - 30 г; курс лікування - від 7 до 14 діб; при тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб застосовують подвійну разову дозу, а при хр. перебігу хвороби (хр. ниркова недостатність, цироз печінки) можливе більш тривале (до 1 місяця) застосування препарату.