Всі аптеки України
Активні речовини — “К”КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА* (ACIDUM METHYLSILICICUM*)

КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА* (ACIDUM METHYLSILICICUM*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 10 препаратів
Ентеросгель паста для перорального застосування, пакет, 15 г, № 15; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, пакет, 15 г, № 15 КРЕОМА-ФАРМ
В 1231 аптеці
від 202,26 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1128 аптеках
від 91,65 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1105 аптеках
від 245,40 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 1097 аптеках
від 176,05 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 135 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 379 аптеках
від 78,16 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 405 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 152 аптеках
від 266,08 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель з солодким смаком Паста для перорального застосування, контейнер, 270 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 143 аптеках
від 147,97 грн
Ціни в аптеках
Ентеросгель паста для перорального застосування, туба, 90 г, № 1; КРЕОМА-ФАРМ
Ентеросгель Паста для перорального застосування, туба, 90 г, № 1 КРЕОМА-ФАРМ
В 20 аптеках
від 67,00 грн
Ціни в аптеках
Сорбентогель гель оральний, 0,7 г/г, контейнер, 135 г, коробка, коробка, № 1; Вертекс
Сорбентогель Гель оральний, 0,7 г/г, контейнер, 135 г, коробка, коробка, № 1 Вертекс
Немає в наявності
Сорбентогель гель оральний, 0,7 г/г, контейнер, 270 г, коробка, коробка, № 1; Вертекс
Сорбентогель Гель оральний, 0,7 г/г, контейнер, 270 г, коробка, коробка, № 1 Вертекс
Немає в наявності

інертна кремній-органічна сполука; при застосуванні проявляє сорбційну дію; ефективно адсорбує середньомолекулярні токсичні речовини екзо- та ендогенного походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму; усуває прояви токсикозу, покращує функцію кишечнику, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі.

у складі комплексної дезінтоксикаційної терапії при хр. нирковій недостатності; при токсичному гепатиті, ВГА, ВГВ, цирозі печінки та холестазі різної етіології; при ентероколітах, колітах, діареї, гастритах зі зниженою кислотністю, при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; при алергічних і шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій інтоксикації; гнійно-септичних та запальних процесах, які супроводжуються інтоксикацією; токсикозах вагітних першої половини вагітності, у комплексній терапії дисбактеріозу кишечнику.

внутрішньо 3 р/добу за 1,5-2 год до або через 2 год після їди або прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води; для дорослих та дітей старше 14 років разова доза препарату становить 15 г (1 стол. л.), МДД - 45 г; для дітей з народження та до 5 років разова доза препарату становить 5 г (1 ч.л.), МДД - 15 г; від 5-14 років разова доза - 10 г (1 десертна л.), МДД - 30 г; курс лікування - від 7 до 14 діб; при тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб застосовують подвійну разову дозу, а при хр. перебігу хвороби (хр. ниркова недостатність, цироз печінки) можливе більш тривале (до 1 місяця) застосування препарату.

гіперчутливість до препарату, г. кишкова непрохідність.

диспептичні явища: при перших прийомах - короткочасний запор (для його запобігання людям, схильним до запору, в перші два дні застосування препарату рекомендується очищувальна клізма на ніч або застосування послаблюючих засобів); можливі реакції гіперчутливості.