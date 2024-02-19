КИСЛОТА МЕТИЛКРЕМНІЄВА* (ACIDUM METHYLSILICICUM*) Діюча речовина
інертна кремній-органічна сполука; при застосуванні проявляє сорбційну дію; ефективно адсорбує середньомолекулярні токсичні речовини екзо- та ендогенного походження, продукти незавершеного метаболізму, інкорпоровані радіонукліди та природним шляхом виводить їх з організму; усуває прояви токсикозу, покращує функцію кишечнику, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі.
у складі комплексної дезінтоксикаційної терапії при хр. нирковій недостатності; при токсичному гепатиті, ВГА, ВГВ, цирозі печінки та холестазі різної етіології; при ентероколітах, колітах, діареї, гастритах зі зниженою кислотністю, при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; при алергічних і шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій інтоксикації; гнійно-септичних та запальних процесах, які супроводжуються інтоксикацією; токсикозах вагітних першої половини вагітності, у комплексній терапії дисбактеріозу кишечнику.
внутрішньо 3 р/добу за 1,5-2 год до або через 2 год після їди або прийому медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води; для дорослих та дітей старше 14 років разова доза препарату становить 15 г (1 стол. л.), МДД - 45 г; для дітей з народження та до 5 років разова доза препарату становить 5 г (1 ч.л.), МДД - 15 г; від 5-14 років разова доза - 10 г (1 десертна л.), МДД - 30 г; курс лікування - від 7 до 14 діб; при тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб застосовують подвійну разову дозу, а при хр. перебігу хвороби (хр. ниркова недостатність, цироз печінки) можливе більш тривале (до 1 місяця) застосування препарату.
гіперчутливість до препарату, г. кишкова непрохідність.
диспептичні явища: при перших прийомах - короткочасний запор (для його запобігання людям, схильним до запору, в перші два дні застосування препарату рекомендується очищувальна клізма на ніч або застосування послаблюючих засобів); можливі реакції гіперчутливості.