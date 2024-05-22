Дуонефрил містить науково обґрунтовану комбінацію речовин рослинного походження, що володіє нефропротекторними властивостями. Дуонефрил у поєднанні з традиційними підходами сприяє збереженню і поліпшенню фільтраційної функції нирок, за рахунок збільшення показника швидкості клубочкової фільтрації та гіпоазотемічній дії при хронічній хворобі нирок на фоні цукрового діабету, гіпертонічної хвороби та інших ураженнях.

Екстракт леспедези головчастої (Lespedeza capitata) отримують з рослини родини бобових, що походить з північно-східної Америки. Біологічно активними компонентами екстракту є проантоціанідини та флавоноїди, зокрема леспедезин, добре відомий природний компонент із сечогінними та нефропротекторними властивостями. Екстракт леспедези може застосовуватись при нирковій недостатності, зокрема особами із захворюваннями серця та/або ожирінням, через нормоліпідемічні, гіпоазотемічні та діуретичні властивості. Флавоноїди леспедези характеризуються потужними антиоксидантними властивостями, які реалізується в тканинах нирки шляхом запобігання розвитку мікрозапалення ниркових клубочків.

Силімарин є флаволігнаном, що отримують з розторопші плямистої Silybum marianum. Розторопша та її флавоноїди є одними з найбільш широко використовуваних нутріцевтиків у Сполучених Штатах та Європі з величезною доказовою базою та широким профілем безпеки. За рахунок потужної антиоксидантної дії силімарин сприяє підвищенню рівня двох додаткових антиоксидантів, глутатіону та супероксиддисмутази, в тому числі у нирковій тканині. Силімарин концентрується в клітинах нирок, де він сприяє відновленню та регенерації, шляхом збільшення синтезу білка та нуклеїнових кислот. У рандомізованому контрольованому дослідженні було також встановлено, що він ефективний у зниженні протеїнурії у пацієнтів з діабетом 2 типу з нефропатією. Зниження протеїнурії було пов’язане з антиоксидантною та протизапальною дією силімарину. Силімарин має позитивний вплив на запобігання або зменшення тяжкості нефротоксичності цисплатину.