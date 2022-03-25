Афлубін® Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю (Aflubin® Plus Quick relief cough syrup) (573037) - інструкція із застосування Медичні вироби
Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю інструкція із застосування
Характеристика
цінні основні інгредієнти алтеї та меду в медичному виробі Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю діють як бальзам, вкриваючи і, тим самим, заспокоюючи запалену слизову глотки. Рослинний слиз утворює фізичне захисне покриття від сторонніх часточок, полегшуючи таким чином сухий, подразнюючий кашель і дозволяючи слизовій відновлюватися.
Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю надійно та швидко полегшить будь-який, пов’язаний із застудою, сухий і вологий кашель. Крім того, Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю допомагає захистити слизову оболонку порожнини рота та глотки у разі сухості. У разі напруження голосових зв’язок, наприклад через розмову чи спів, захисний шар вкриває голосові зв’язки і забезпечує тривале полегшення таких симптомів, як кашель, першіння у горлі та неможливість відкашлятися.
Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю — це сироп від кашлю, який містить в основному інгредієнти натурального походження та не містить алкоголю.
Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю добре переноситься і тому підходить для дітей.
Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю підходить не тільки для застосування вдень, але також ідеально підходить для застосування вночі. Завдяки своєму заспокійливому ефекту, він допомагає мати спокійний і відновлювальний сон.
Рекомендації по використанню
для зручності дозування додається мірний стакан.
Рекомендовані дози:
Дорослим та підліткам від 12 років: 15 мл (ml) 4 рази на день.
Дітям до 12 років застосування цього медичного виробу не рекомендується.
Для досягнення кращих результатів лікування рекомендується приймати медичний виріб Афлубін Плюс Швидке полегшення регулярно згідно рекомендацій.
Якщо є сумніви чи ви маєте запитання, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.
Особливості застосування
Не приймайте Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю, якщо у вас алергія до алтеї, меду або до будь-якого з інших інгредієнтів цього медичного виробу, зазначених у розділі Склад.
У разі алергічної реакції, будь ласка, припиніть застосування засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
15 мл (ml) засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю містять 2,76 г (g) ксилітолу. Калорійність ксилітолу становить 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилітол може мати проносний ефект.
Попереджувальні та запобіжні заходи
Застосування пацієнтами з непереносимістю цукру. Пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози або з глюкозо-галактозною мальабсорбцією не повинні приймати цей засіб, оскільки він містить мед.
Застосування пацієнтам з цукровим діабетом. 15 мл (ml) медичного виробу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю полегшення містить 0,3 ХО (хлібні (вуглеводні) одиниці).
Застосування під час вагітності та годування груддю. Не рекомендується застосовувати засіб Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю полегшення під час вагітності та годування груддю.
Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, якщо:
– ваші симптоми не проходять або погіршуються після 5 днів прийому;
– під час застосування засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю полегшення виникли задишка, лихоманка або гнійна мокрота.
Засіб Афлубін Плюс Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю містить метил-4-гідроксибензоат та пропіл-4-гідроксибензоат в якості консервантів. Вони можуть викликати алергічні реакції (можливо уповільненого типу).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
якщо ви приймаєте інші ліки, рекомендується приймати їх за ½ — 1 год до або після прийому засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °C.
Після застосування щільно закрийте флакон.
Після відкриття флакону використайте засіб протягом 4 тижнів.
Зберігайте флакон в оригінальній упаковці, щоб захистити від світла.
Зберігайте цей медичний виріб у недоступному для дітей місці.