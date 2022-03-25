

Не приймайте Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю, якщо у вас алергія до алтеї, меду або до будь-якого з інших інгредієнтів цього медичного виробу, зазначених у розділі Склад.

У разі алергічної реакції, будь ласка, припиніть застосування засобу та проконсультуйтеся з лікарем.

15 мл (ml) засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю містять 2,76 г (g) ксилітолу. Калорійність ксилітолу становить 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилітол може мати проносний ефект.

Попереджувальні та запобіжні заходи

Застосування пацієнтами з непереносимістю цукру. Пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози або з глюкозо-галактозною мальабсорбцією не повинні приймати цей засіб, оскільки він містить мед.

Застосування пацієнтам з цукровим діабетом. 15 мл (ml) медичного виробу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю полегшення містить 0,3 ХО (хлібні (вуглеводні) одиниці).

Застосування під час вагітності та годування груддю. Не рекомендується застосовувати засіб Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю полегшення під час вагітності та годування груддю.

Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, якщо:

– ваші симптоми не проходять або погіршуються після 5 днів прийому;

– під час застосування засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю полегшення виникли задишка, лихоманка або гнійна мокрота.

Засіб Афлубін Плюс Плюс Швидке полегшення сироп від кашлю містить метил-4-гідроксибензоат та пропіл-4-гідроксибензоат в якості консервантів. Вони можуть викликати алергічні реакції (можливо уповільненого типу).