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ДГЕА (DGEA) (573023) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ДГЕА (DGEA)
Ціна в місті Київ
від 238,16 грн
Без рецепта
30 шт, 25 мг від 238,16 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
25 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.4. Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок