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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВістакеа Д3 (Vistakea D3)

Вістакеа Д3 (Vistakea D3) (572842) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вістакеа Д3 (Vistakea D3)
Ціна в місті Київ
від 377,87 грн
Без рецепта
50 шт від 377,87 грн
В наявності в 111 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин