ВагіТіаб (VagiTiab) (572652) - інструкція із застосування Медичні вироби
ВагіТіаб інструкція із застосування
Характеристика
медичний виріб ВагіТіаб випускається у формі швидкорозчинних м’яких желатинових капсул, які містять кілька компонентів, завдяки властивостям речовин яких ВагіТіаб створює ефект захисного бар’єру у якості допоміжного медичного виробу при лікуванні бактеріальних та вірусних інфекцій, таких як вульвовагініт, генітальний герпес та кондиломи, а також післяпологових пошкоджень.
ВагіТіаб утворює захисний бар’єр у зоні ураження з метою ізолювання та захисту тканин від зовнішніх подразників та сприяє процесу нормального фізіологічного рубцювання та процесу загоєння.
ВагіТіаб забезпечує подвійну дію:
• ізолює область застосування від зовнішніх агресивних впливів мікробів;
• обмежує мікробну колонізацію в області застосування, створюючи ідеальні умови для відновлення природних фізіологічних функцій тканин.
Показання ВагіТіаб
допоміжний медичний виріб ВагіТіаб застосовують під час:
• лікування бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій, таких як кандидоз та кондиломи;
• лікування післяпологових пошкоджень;
• у профілактиці рецидивів генітального герпесу 2 (ВПГ-2).
Медичний виріб ВагіТіаб не є ні сперміцидом, ні контрацептивом.
Рекомендації по використанню
спосіб застосування:
1. Перед застосуванням ретельно очистити область статевих органів.
2. Ввести капсулу ВагіТіаб глибоко в піхву.
3. Повторювати застосування 1 раз на добу протягом 7 днів.
Медичний виріб ВагіТіаб слід застосовувати при появі перших симптомів (свербіж, печіння, неприємні відчуття тощо). Після місцевої терапії період призупинення застосування виробу не вимагається.
Попередження — застереження при використанні:
• Застосовувати медичний виріб тільки при неушкодженій епітеліальній тканині.
• Не застосовувати виріб для цілей, крім тих, що вказані в інструкції до застосування.
• Перед застосовуванням ретельно вимити руки.
• Не застосовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
• Зберігати при кімнатній температурі та тримати подалі від джерел тепла.
• Не заморожувати.
• Тримати в недоступному для дітей місці.
• Тільки для місцевого застосування – не ковтати.
• Не застосовувати, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.
• Не застосовувати у разі відомої чутливості до будь-якого з компонентів.
• Припинити лікування у разі аномальних шкірних реакцій.
• У разі тривалого застосування проконсультуватися з лікарем.
• Виріб не є ні сперміцидом, ні контрацептивом.
Протипоказання
випадків передозування не спостерігалося. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів. Взаємодія з лікарськими засобами та речовинами не спостерігалася.
Умови зберігання
зберігати при температурі 9–25 °С в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від джерел підвищеної вологи та тепла. Під впливом прямих сонячних променів виріб може набути легкого жовтуватого кольору, що не впливає на його функціональні особливості та термін придатності.