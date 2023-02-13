спосіб застосування:

1. Перед застосуванням ретельно очистити область статевих органів.

2. Ввести капсулу ВагіТіаб глибоко в піхву.

3. Повторювати застосування 1 раз на добу протягом 7 днів.

Медичний виріб ВагіТіаб слід застосовувати при появі перших симптомів (свербіж, печіння, неприємні відчуття тощо). Після місцевої терапії період призупинення застосування виробу не вимагається.

Попередження — застереження при використанні:

• Застосовувати медичний виріб тільки при неушкодженій епітеліальній тканині.

• Не застосовувати виріб для цілей, крім тих, що вказані в інструкції до застосування.

• Перед застосовуванням ретельно вимити руки.

• Не застосовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

• Зберігати при кімнатній температурі та тримати подалі від джерел тепла.

• Не заморожувати.

• Тримати в недоступному для дітей місці.

• Тільки для місцевого застосування – не ковтати.

• Не застосовувати, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.

• Не застосовувати у разі відомої чутливості до будь-якого з компонентів.

• Припинити лікування у разі аномальних шкірних реакцій.

• У разі тривалого застосування проконсультуватися з лікарем.

• Виріб не є ні сперміцидом, ні контрацептивом.