тауроурсодеоксихолієва кислота (TUDCA/ТУДХК), що входять до складу Де-Таура, це природна високогідрофільна жовчна кислота, яка є таурин кон’югованою формою урсодезоксихолієвої кислоти (UDCA/УДХК) та згідно з загальнодоступними літературними джерелами, має наступні властивості:

• захищає та відновлює клітини печінки, а також клітини внутрішньопечінкових та позапечінкових жовчних протоків;

• регулює нормальний склад жовчі, процес її синтезу та активує виділення жовчних кислот з гепатоцитів;

• попереджує утворення холестеринових жовчних каменів та зменшує їх за рахунок обмеження всмоктування холестерину в кишківнику, секреції його у жовч та розчинення кристалів холестерину в жовчі;

• зменшує рівень токсичних гідрофобних жовчних кислот та підтримує нормальну детоксикаційну функцію печінки;

• зменшує рівень загального холестерину в плазмі крові;

• пригнічує накопичення ліпідів в клітинах;

• послаблює окислювальний стрес та регулює баланс запальної реакції в організмі;

• запобігає передчасній загибелі клітин, тобто пригнічує їх апоптоз, за рахунок впливу на мітохондріальний шлях загибелі клітин (зменшення вироблення АФК, стресу ендоплазматичного ретикулуму, активації каспази та модуляція внутрішньоклітинного рівеня кальцію);

• регулює секрецію інсуліну, покращує чутливість клітин до нього та підвищує толерантность до глюкози;

• покращує процеси травлення та сприяє засвоєнню жиророзчинних вітамінів A, D, E і K;

• сприяє нормалізації мікробіоти кишківника, пригніченню патогенних мікроорганізмів та регуляції корисного співвідношення фірмікутів та бактероїдів, що позитивно впливатиме на синтез ендогенного бутирату.