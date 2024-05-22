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Де-Таура (De-Taura) (572322) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Де-Таура (De-Taura)
Ціна в місті Київ
від 530,23 грн
Без рецепта
30 шт, 250 мг від 530,23 грн
В наявності в 26 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Де-Таура інструкція із застосування

Характеристика

тауроурсодеоксихолієва кислота (TUDCA/ТУДХК), що входять до складу Де-Таура, це природна високогідрофільна жовчна кислота, яка є таурин кон’югованою формою урсодезоксихолієвої кислоти (UDCA/УДХК) та згідно з загальнодоступними літературними джерелами, має наступні властивості:
• захищає та відновлює клітини печінки, а також клітини внутрішньопечінкових та позапечінкових жовчних протоків;
• регулює нормальний склад жовчі, процес її синтезу та активує виділення жовчних кислот з гепатоцитів;
• попереджує утворення холестеринових жовчних каменів та зменшує їх за рахунок обмеження всмоктування холестерину в кишківнику, секреції його у жовч та розчинення кристалів холестерину в жовчі;
• зменшує рівень токсичних гідрофобних жовчних кислот та підтримує нормальну детоксикаційну функцію печінки;
• зменшує рівень загального холестерину в плазмі крові;
• пригнічує накопичення ліпідів в клітинах;
• послаблює окислювальний стрес та регулює баланс запальної реакції в організмі;
• запобігає передчасній загибелі клітин, тобто пригнічує їх апоптоз, за рахунок впливу на мітохондріальний шлях загибелі клітин (зменшення вироблення АФК, стресу ендоплазматичного ретикулуму, активації каспази та модуляція внутрішньоклітинного рівеня кальцію);
• регулює секрецію інсуліну, покращує чутливість клітин до нього та підвищує толерантность до глюкози;
• покращує процеси травлення та сприяє засвоєнню жиророзчинних вітамінів A, D, E і K;
• сприяє нормалізації мікробіоти кишківника, пригніченню патогенних мікроорганізмів та регуляції корисного співвідношення фірмікутів та бактероїдів, що позитивно впливатиме на синтез ендогенного бутирату.

Рекомендації з вживання

спосіб споживання та рекомендована кількість для щоденного споживання: дітям з 12 років по 1 таблетці на добу, дорослим по 1–2 таблетки на добу. Вживати внутрішньо, під час їжі, не розжовуючи, запиваючи питною водою. Таблетку не можна розламувати. Рекомендована тривалість вживання — 30 днів. Подальше споживання визначається лікарем індивідуально. Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.
Перед споживанням необхідно проконсультуватися з лікарем!
Застереження щодо використання: індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, діти до 12 років, період вагітності та годування груддю. Цей продукт не призначений для діагностики та лікування будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як заміна повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці, у сухому, віддаленому від світла та тепла, недоступному для дітей місці за температури 8–25 °C.

Де-Таура
Де-Таура таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 250 мг блістер, №30
від 530,23 грн
В наявності в 26 аптеках
Ціни в аптеках
Де-Таура
Де-Таура таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 250 мг блістер, №30
від 530,23 грн
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