фармакодинаміка.

Механізм дії . Дровеліс містить естроген естетрол і прогестаген дроспіренон. Естетрол – це естроген, який виробляється печінкою плода людини тільки під час вагітності.

Естетрол демонструє антигонадотропну активність, що характеризується дозозалежним зниженням рівнів сироваткового фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) і лютеїнізуючого гормону (ЛГ).

Прогестаген дроспіренон проявляє прогестагенні, антигонадотропні, антиандрогенні та помірні антимінералокортикоїдні властивості і не має естрогенної, глюкокортикоїдної або антиглюкокортикоїдної активності. Ці властивості фармакологічно схожі з властивостями природного гормону прогестерону.

Протизаплідний ефект препарату Дровеліс ґрунтується на взаємодії різних факторів, найважливішим з яких є пригнічення овуляції.

Клінічна ефективність і безпека

У всьому світі було проведено два клінічних дослідження, одне основне дослідження в ЄС та Росії та підтримуюче дослідження в США, за участю жінок у віці від 16 до 50 років протягом 13 циклів впродовж 1 року.

В основному дослідженні, що проводилось в ЄС та Росії на основі 14759 циклів, без врахування циклів з допоміжною контрацепцією та циклів без статевої активності, були встановлені такі індекси Перля у жінок віком 18–35 років:

контрацептивні невдачі: 0,26 (верхня межа 95%, довірчий інтервал 0,77);

контрацептивні невдачі + помилки з боку пацієнток: 0,44 (верхня межа 95%, довірчий інтервал 1,03).

Дослідження в США виявило вищі індекси Перля, ніж було встановлено в дослідженні, що проводилось в ЄС та Росії. Відомо, що індекси Перля у дослідженнях, проведених у США, вищі, ніж зазначено в дослідженнях, що проводились в ЄС, але причина цієї розбіжності невідома.

У рандомізованому відкритому дослідженні у 97% жінок з групи застосування препарату Дровеліс відновилась овуляція до кінця наступного після лікування циклу.

Гістологію ендометрію після 13 циклів лікування досліджували у підгрупі (n = 108) в одному клінічному дослідженні. Відхилень від норми не виявлено.

Педіатрична популяція

Європейське агентство з лікарських засобів відстрочило зобов’язання щодо надання результатів досліджень препарату Дровеліс для пероральної контрацепції в одній або кількох підгрупах педіатричної популяції (див. розділ «Діти», щоб отримати інформацію про застосування дітям).

Фармакокінетика.

Естетрол

Всмоктування . Естетрол швидко всмоктується після прийому. Після застосування препарату Дровеліс середня максимальна концентрація естетролу у плазмі крові становить 17,9 нг/мл і досягається через 0,5–2 год після одноразового прийому.

Загальна експозиція естетролу не змінюється при прийомі їжі. C max естетролу знижується приблизно на 50% після прийому їжі.

Розподіл . Естетрол не зв’язується з глобуліном, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ). Естетрол помірно зв’язується з білками плазми крові людини (від 45,5 до 50,4%) і сироватковим альбуміном людини (58,6%) та слабко зв’язується з альфа-глікопротеїном людини (11,2%). Естетрол рівномірно розподіляється між еритроцитами та плазмою крові.

Дослідження іn vitro показали, що естетрол є субстратом для транспортерів Р-глікопротеїну (P-gp) і білка резистентності раку молочної залози (BCRP). Однак малоймовірно, що одночасне застосування препаратів, які впливають на активність P-gp та BCRP, призведе до клінічно значущої лікарської взаємодії з естетролом.

Біотрансформація . Після перорального прийому естетрол піддається інтенсивному метаболізму фази 2 з утворенням глюкуронідних і сульфатних кон’югатів. Два основних метаболіти — естетрол-3-глюкуронід і естетрол-16-глюкуронід — мають незначну естрогенну активність. Домінуючою ізоформою УДФ-глюкуронілтрансферази (UGT) є UGT2B7, що бере участь у біотрансформації естетролу в прямий глюкуронід. Естетрол піддається сульфатації, в основному за допомогою специфічної естрогенсульфотрансферази (SULT1E1).

Виведення . Термінальний T ½ естетролу становив приблизно 24 год в умовах рівноважного стану.

Після одноразового прийому 15 мг перорального розчину [14C]-естететролу приблизно 69% загальної радіоактивності було виявлено в сечі та 21,9% у калі.

Лінійність/нелінійність . При введенні препарату Дровеліс у 1–5-кратній дозі рівні естетролу в плазмі не демонструють будь-яких суттєвих відхилень від пропорційної дози після одноразового введення, а також у рівноважному стані.

Рівноважний стан . Рівноважний стан досягається через 5 днів. C max естетролу становить приблизно 17,9 нг/мл і досягається через 0,5–2 год після прийому дози. Середня концентрація в плазмі крові становить 2,46 нг/мл. Накопичення дуже обмежене: AUC у рівноважному стані на 60% більша, ніж після одноразової дози.

Дроспіренон

Всмоктування . Дроспіренон швидко і майже повністю всмоктується. Після прийому препарату Дровеліс C max становить приблизно 48,7 нг/мл та досягається приблизно через 1–3 год після багаторазового прийому. Біодоступність становить від 76 до 85%. Загальна експозиція дроспіренону не залежить від прийому їжі до/після прийому таблеток Дровеліс.

Розподіл . Дроспіренон зв’язується з сироватковим альбуміном і не зв’язується з ГЗСГ або кортикостероїдзв’язувальним глобуліном (КЗГ). Лише 3–5% загальної концентрації активної речовини в плазмі крові представлено у вигляді вільного стероїду. Середній уявний об’єм розподілу дроспіренону становить 3,7 ± 1,2 л/кг.

Біотрансформація . Після перорального прийому дроспіренон інтенсивно метаболізується. Основними метаболітами в плазмі крові є кислотна форма дроспіренону, що утворюється при розкритті лактонового кільця, і 4,5-дигідродроспіренону-3-сульфат, що утворюється внаслідок відновлення та подальшої сульфатації. Дроспіренон також піддається окисному метаболізму, що каталізується цитохромом CYP 3A4.

Виведення . Після перорального прийому препарату Дровеліс рівень дроспіренону в плазмі крові знижується з кінцевим періодом напіввиведення приблизно 34 год. Швидкість метаболічного кліренсу дроспіренону в плазмі крові становить 1,5 ± 0,2 мл/хв/кг. Дроспіренон у незміненому вигляді виводиться лише у слідових кількостях. Метаболіти дроспіренону виводяться з калом і сечею у співвідношенні виведення приблизно від 1,2 до 1,4. Т ½ виведення метаболіту з сечею та калом становить приблизно 40 год.

Лінійність/нелінійність . При введенні у дозі 3–15 мг рівні дроспіренону в плазмі крові не демонструють будь-яких суттєвих відхилень від пропорційної дози після одноразового введення, а також у рівноважному стані.

Рівноважний стан досягається через 10 днів. C max дроспіренону становить приблизно 48,7 нг/мл та досягається приблизно через 1–3 год після прийому дози. Середня концентрація в рівноважному стані протягом 24-годинного періоду дозування становить приблизно 22 нг/мл. Накопичення дуже обмежене, при цьому добова AUC у рівноважному стані на 80% вища, ніж після одноразової дози.

Особливі групи пацієнтів

Порушення функції нирок. Досліджень впливу захворювання нирок на фармакокінетику естетролу не проводили. У дослідженні, проведеному із застосуванням тільки дроспіренону у дозі 3 мг, що вводили перорально протягом 14 днів, стабільні рівні дроспіренону в плазмі крові у жінок з легкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну (CLcr) 50–80 мл/хв) були порівнянними з такими у жінок з нормальною функцією нирок. Рівні дроспіренону в плазмі крові були в середньому на 37% вищими у жінок з помірною нирковою недостатністю (CLcr 30–50 мл/хв) порівняно з такими у жінок з нормальною функцією нирок.

Порушення функції печінки. Досліджень впливу захворювання печінки на фармакокінетику естетролу не проводили. У дослідженні із застосуванням одноразової дози пероральний кліренс дроспіренону (CL/F) зменшився приблизно на 50% у добровольців із помірною печінковою недостатністю порівняно з добровольцями з нормальною функцією печінки.

Педіатрична популяція. Фармакокінетика естетролу та дроспіренону у дітей після менархе (віком до 16 років) після прийому препарату Дровеліс не досліджувалася.

Інші особливі групи населення

Етнічні групи. Клінічно значущих відмінностей у фармакокінетиці естетролу або дроспіренону між жінками японської національності та представницями європеоїдної раси після одноразового прийому препарату Дровеліс не спостерігали.