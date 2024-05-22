Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинДетрикапс Д3 (Detricaps D3) Детрикапс Д3 (Detricaps D3) (571666) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт Немає в наявності 60 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармаком Форма випуску Капсули м'які желатинові Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин