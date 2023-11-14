Фармакодинаміка.

Механізм дії

Механізм дії теофіліну до кінця не вивчений. Інгібування фосфодіестерази з підвищенням внутрішньоклітинного цАМФ призводить лише до частини концентрацій на верхній межі терапевтичного діапазону.

Інші можливі механізми, які були піддані сумніву, — це антагонізм аденозинових рецепторів, антагонізм простагландинів і внутрішньоклітинна транслокація кальцію. Ці ефекти, однак, також спостерігаються при застосуванні високих доз теофіліну.

Фармакодинамічні ефекти

Широкий спектр дії включає:

Вплив на дихальну систему

Розслаблення гладкої мускулатури бронхів і легеневих судин;

покращення мукоциліарного кліренсу;

пригнічення вивільнення медіаторів з опасистих клітин та інших запальних клітин;

послаблення бронхоконстрикції;

послаблення негайної та уповільненої астматичної реакції;

посилення скорочення діафрагми.

Позалегеневі ефекти

Зменшення чутливості до задишки;

вазодилатація (розширення судин);

розслаблення гладкої мускулатури (наприклад, жовчного міхура, шлунково-кишкового тракту);

пригнічення скорочувальної здатності матки;

позитивна інотропна та хронотропна дія на серце;

стимуляція скелетних м’язів;

збільшення діурезу;

стимуляція ендокринної та екзокринної функції (наприклад, збільшення секреції соляної кислоти у шлунку, збільшення секреції катехоламінів наднирковими залозами).

Фармакокінетика.

Всмоктування

Після парентерального введення ефект проявляється через кілька хвилин, коли рівень теофіліну в сироватці крові досягає приблизно 5 мг/л.

Розподіл

Бронхолітична (бронходилятарна) дія теофіліну прямо пропорційна його концентрації у плазмі крові; при концентраціях у плазмі 5–20 мг/л досягається оптимальний терапевтичний ефект з невеликим прийнятним ризиком розвитку побічних ефектів (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Слід уникати концентрацій вище 20 мг/л для зменшення ризику виникнення побічних реакцій).

Зв’язування теофіліну з білками плазми крові становить приблизно 40–60%, але це зв’язування знижується у новонароджених та у дорослих із захворюваннями печінки.

З потоком крові він розподіляється по всіх органах, крім жирової тканини.

Метаболізм або біотрансформація

Основними метаболітами теофіліну є 1,3-диметилсечова кислота (приблизно 40%), 3-метилксантин (приблизно 36%) і 1-метилсечова кислота (приблизно 17%). З них 3-метилксантин є фармакологічно активним, хоча й меншою мірою, ніж теофілін.

Виведення (елімінація)

Теофілін виводиться шляхом ниркової екскреції та біотрансформації у печінці. У дорослих 7–13% речовини виводиться в незміненому вигляді з сечею. У новонароджених, навпаки, 50% виводиться в незміненому вигляді разом зі значною кількістю у вигляді кофеїну.

Швидкість метаболізму теофіліну у печінці значно відрізняється у різних пацієнтів і, як наслідок, призводить до подібних змін кліренсу, концентрації в сироватці крові та періоду напіввиведення.

Найважливішими факторами, що впливають на кліренс теофіліну, є вік, маса тіла, харчування, паління (метаболізм теофіліну значно швидший у курців), застосування деяких лікарських засобів, захворювання та/або інші функціональні порушення серця, легенів або печінки, вірусні інфекції.

У деяких пацієнтів із порушенням функції нирок може відбуватися накопичення метаболітів теофіліну (фармакологічно активних у деяких випадках). Крім того, кліренс теофіліну знижується при фізичному навантаженні та вираженому гіпотиреозі, а також підвищується при тяжкому псоріазі.

Швидкість кліренсу на початку залежить від концентрації, але при концентраціях у сироватці крові на верхній межі терапевтичного діапазону кліренс зазнає ефекту насичення, відповідно навіть незначне збільшення дози може призвести до непропорційного збільшення концентрації теофіліну.

Особливі групи населення

Період напіввиведення теофіліну з плазми крові також значно варіює: 7–9 годин у дорослих астматиків, які не палять, без інших супутніх патологій; 4–5 годин у курців; 3–5 годин у дітей та понад 24 години у недоношених немовлят і у пацієнтів із захворюваннями легенів, серця та печінки.

Об’єм розподілу теофіліну може підвищуватися зі збільшенням терміну вагітності, тим самим зменшуючи зв’язування з білками плазми крові та кліренс теофіліну, що може вимагати зниження дози для запобігання побічним ефектам.

Теофілін проникає через плацентарний бар’єр і у грудне молоко.

Деякі клінічні дослідження повідомляють про співвідношення молоко/плазма 0,6–0,89, що, залежно від швидкості кліренсу у немовляти та концентрації у плазмі крові матері, може бути достатнім для накопичення теофіліну у немовлят.