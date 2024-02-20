таблетки. Дорослим та дітям з масою тіла понад 40 кг — 350 мг теофіліну 2 рази на добу.

Доза дітям віком старше 6 років з масою тіла понад 20 кг, підліткам та дорослим дуже худорлявої статури становить 10–15 мг/кг/добу, у разі можливості — у 2 прийоми.

Р-н для для ін’єкцій. Препарат вводити в/в. Для в/в струминного введення разову дозу розводити у 10–20 мл 0,9% розчину натрію хлориду, для в/в краплинного введення — у 100–150 мл 0,9% розчину натрію хлориду.

В/в струминно вводити повільно (протягом не менше 5 хв), в/в краплинно — зі швидкістю 30–50 крапель/хв.

Дорослим в/в струминно вводити у добовій дозі — 600–800 мг.

Дітям віком від 14 років: в/в краплинно у дозі 2–3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза — 3 мг/кг маси тіла.

Вищі дози для дорослих. В/в: однократно — 250 мг, добова — 500 мг.

Вищі дози для дітей. В/в: однократно — 3 мг/кг маси тіла.