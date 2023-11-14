У рідкісних випадках може виникати дискомфорт у ротоглотці. Наявність захворювань з боку шлунково-кишкового тракту не означає, що лікування слід перервати або відкласти, але може бути потрібним контроль прийому препарату, оскільки препарат слід тримати під язиком протягом 1–2 хвилин до проковтування.

Інформацію про побічні реакції, наведені нижче, було отримано в ході клінічних випробувань, спонтанних повідомлень та з медичної літератури.

Побічні реакції класифікуються за частотою: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100); рідко (≥ 1/10000 до < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000), невідомо (неможливо оцінити за наявними даними).

Про всі побічні ефекти слід повідомити лікаря.

Класи та системи органів Дуже часто Часто Нечасто Рідко Дуже рідко Інфекції та інвазії Риніт З боку нервової системи Тремор З боку дихальної системи Кашель Бронхоспазм Астматичний напад Набряк ротоглотки З боку травного тракту Еритема порожнини рота Висип у порожнині рота Набряк піднебіння Дисфагія З боку шкіри та підшкірної тканини Свербіж Висипання Еритема Загальні порушення та реакції в місці введення Астенія Запалення слизових оболонок

Більшість побічних реакцій є дуже рідкісними. Вони можуть бути місцевими (у місці введення) або системними.

Місцеві реакції (орофарингеальні), хоча їхня частота є низькою, є подіями, про які повідомляли найчастіше. Їх наявність не означає, що лікування слід перервати або відкласти, але може бути потрібним контроль застосування.

Рідко можуть виникати системні побічні реакції у вигляді нездужання, висипу, генералізованого свербежу. Крім того, була зареєстрована дуже невелика кількість випадків астми або загострення астми, і в разі появи останнього зазначеного випадку лікування слід припинити та настійно рекомендується повідомити про це лікаря.

Повідомлення про підозрювані небажані побічні реакції

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їхнім законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/.