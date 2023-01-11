Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРозчини для внутрішньосуглобового/навколосуглобового введенняГіалвін (Hyalvin S) Гіалвін (Hyalvin S) (571393) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт, 80 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарма Лабс Форма випуску Розчин для ін'єкцій Дозування 80 мг Об'єм 4 мл Медичні вироби Розчини для внутрішньосуглобового/навколосуглобового введення Міжнародна назва HYALURONIC ACID* (ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*)