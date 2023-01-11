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Гіалвін (Hyalvin S) (571393) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Гіалвін (Hyalvin S)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт, 80 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Розчин для ін'єкцій
Дозування
80 мг
Об'єм
4 мл
Медичні вироби
Розчини для внутрішньосуглобового/навколосуглобового введення
Міжнародна назва
HYALURONIC ACID* (ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*)