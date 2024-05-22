Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиDI Sorb Black DI Sorb Black (571117) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт, 0,3 г Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Аптека Гаєвського Форма випуску Капсули Дозування 0,3 г Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти