Воду для ін’єкцій використовують лише для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом’язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене використання води для ін’єкцій. Воду для ін’єкцій не можна безпосередньо вводити внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв’язку з ризиком виникнення гемолізу!