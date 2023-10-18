Вода для ін'єкцій (570957) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Вода для ін'єкцій інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: вода для ін’єкцій;
1 ампула містить води для ін’єкцій 2 мл або 5 мл.
Лікарська форма
Розчинник для парентерального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна прозора рідина.
Фармакотерапевтична група
Розчинники та засоби розведення. Код АТХ V07A B.
Фармакологічні властивості
Вода для ін’єкцій апірогенна, хімічно не активна, не має фармакологічної дії.
Показання
Воду для ін’єкцій застосовують для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом’язового, внутрішньовенного введення.
Протипоказання
Воду для ін’єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не слід застосовувати, якщо в інструкції для медичного застосування лікарського засобу зазначено інший розчинник. Не застосовувати лікарський засіб для промивання очей при офтальмологічних операціях.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Вода для ін’єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими та діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом’язового або внутрішньовенного введення.
Особливості застосування
Воду для ін’єкцій використовують лише для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом’язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене використання води для ін’єкцій. Воду для ін’єкцій не можна безпосередньо вводити внутрішньосудинно через низький осмотичний тиск у зв’язку з ризиком виникнення гемолізу!
Застосування у період вагітності або годування груддю
Можливе застосовування у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Приготування розчинів лікарських та діагностичних засобів з використанням води для ін’єкцій здійснюється в асептичних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін’єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.
Діти
Можна застосовувати у педіатричній практиці.
Передозування
Не описано.
Побічні реакції
Не описані.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 2 мл або по 5 мл в ампулі, по 10 ампул у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ФАРМАСЕЛ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 07408, Київська обл., Броварський р-н, с. Квітневе, вул. Прорізна, 3.