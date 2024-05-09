Всі аптеки України
Активні речовини — “В”ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ* (AQUA PRO INJECTIONIBUS*)

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ* (AQUA PRO INJECTIONIBUS*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 14 препаратів
Вода для ін'єкцій-Дарниця розчинник для приготування розчину для ін'єкцій, 5 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Вода для ін'єкцій-Дарниця Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій, 5 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 841 аптеці
від 29,77 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій-Дарниця розчинник для приготування розчину для ін'єкцій, 2 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Вода для ін'єкцій-Дарниця Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій, 2 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 825 аптеках
від 38,01 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10; Галичфарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10 Галичфарм
В 660 аптеках
від 19,75 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10; Галичфарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
В 501 аптеці
від 26,96 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1; Юрія-Фарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1 Юрія-Фарм
В 181 аптеці
від 30,49 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 82 аптеках
від 21,90 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1; Юрія-Фарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1 Юрія-Фарм
В 23 аптеках
від 104,30 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 16 аптеках
від 20,29 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій-Здоров'я розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Вода для ін'єкцій-Здоров'я Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 28,11 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10; Інфузія
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10 Інфузія
В 4 аптеках
від 28,29 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10; Галичфарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
В 4 аптеках
від 31,34 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10; ООО "Фармасел"
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеці інших міст
від 42,80 грн
Ціни в інших містах
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10; ООО "Фармасел"
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, тм а+, тм а+, № 10; Лекхім-Харків
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, тм а+, тм а+, № 10 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Форма выпуска: растворитель для парентерального применения, р-р для инъекций.