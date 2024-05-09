ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ* (AQUA PRO INJECTIONIBUS*) Діюча речовина
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10 Галичфарм
від 19,75 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
від 26,96 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1 Юрія-Фарм
від 30,49 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1 Юрія-Фарм
від 104,30 грн
Вода для ін'єкцій-Здоров'я Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 28,11 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10 Інфузія
від 28,29 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
від 31,34 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
від 42,80 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 5 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 2 мл, ампула, тм а+, тм а+, № 10 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Форма выпуска: растворитель для парентерального применения, р-р для инъекций.