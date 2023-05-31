Емоліум® Інтенсив Про Ультразволожуючий бальзам (Emolium® Intensive Pro Ultra Hydrating Balm) (570797) - інструкція із застосування Медичні вироби
Емоліум Інтенсив Про Ультразволожуючий бальзам інструкція із застосування
Характеристика
Емоліум® Інтенсив Про Ультразволожуючий бальзам — це зволожуючий засіб для щоденного використання, розробка якого ґрунтується на 20-річних дослідженнях та понад 20-ти наукових публікаціях. Засіб підходить для лікування симптомів сухої та дуже сухої шкіри між загостреннями атопічного дерматиту, екземи та псоріазу.
Ретельно відібрані інгредієнти.
Ліпіди відновлюють ліпідну структуру на поверхні шкіри. Вони створюють захисну плівку, яка перешкоджає надмірній втраті води та зберігає зволоженість шкіри.
Сечовина та інші зволожуючі компоненти забезпечують інтенсивне тривале зволоження і збільшують кількість води в роговому шарі. Не містить стероїдів, ароматизаторів та барвників.
Клінічно доведено, що засіб зміцнює захисний бар’єр шкіри. Результат — 98% відновлення захисного бар’єру шкіри.
Інтенсивно зволожує та заспокоює.
• Довготривалий зволожуючий ефект: до 40 год після нанесення.
• Захищає шкіру від зневоднення.
• Заспокоює шкіру та зменшує свербіж.
Зміцнює захисний бар’єр шкіри.
• Підвищує стійкість до впливу шкідливих зовнішніх факторів і алергенів.
• Відновлює гладкість і еластичність шкіри.
Крем робить шкіру м’якою та пружною.
Легко вбирається, не жирний.
Для щоденного використання.
Рекомендації по використанню
інструкція із застосування.
• Наносьте крем на шкіру двічі на день, попередньо переконавшись, що шкіра чиста.
• Завжди повторно наносьте крем після душу або купання.
• Підходить для тривалого щоденного використання.
• Щоб запобігти загостренням, використовуйте в періоди ремісії.
• Під час загострень не застосовувати на ділянках шкіри, які ураженні дерматитом.
Застереження.
Як можливий побічний ефект, під час перших кількох застосувань може відчуватись легке печіння, що є нормальним і тимчасовим.
Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем у таких випадках:
• Засіб буде використовуватися в поєднанні з іншими видами лікування.
• Важкі гіпергострі симптоми дерматиту.
• У разі дискомфорту або побічної реакції шкіри.
• Період вагітності та годування груддю.
• Симптоми не покращуються після 4 тиж лікування.
Увага!
• Для зовнішнього застосування тільки на неушкодженій шкірі.
• Для використання одним пацієнтом.
• Завжди мийте руки перед використанням.
• Уникайте нанесення на відкриті рани, інтимну зону, всередину рота або в очі, ніс чи вуха.
• Не використовуйте у разі відомої алергії на будь-який з компонентів засобу.
• У разі будь-якої побічної реакції з боку шкіри або алергії припиніть використання.
• Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
• Якщо побічні ефекти не зникають або посилюються, якщо ви помітили будь-які побічні ефекти, не зазначені в інструкції/на упаковці, або якщо засіб не має бажаного ефекту, зверніться до лікаря.
Умови зберігання
зберігати при температурі 15–25 °С, в недоступному для дітей місці.
Тримати подалі від джерел тепла, сильного холоду та прямих сонячних променів.
Використати протягом 12 міс після відкриття.