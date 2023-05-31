інструкція із застосування.

• Наносьте крем на шкіру двічі на день, попередньо переконавшись, що шкіра чиста.

• Завжди повторно наносьте крем після душу або купання.

• Підходить для тривалого щоденного використання.

• Щоб запобігти загостренням, використовуйте в періоди ремісії.

• Під час загострень не застосовувати на ділянках шкіри, які ураженні дерматитом.

Застереження.

Як можливий побічний ефект, під час перших кількох застосувань може відчуватись легке печіння, що є нормальним і тимчасовим.

Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем у таких випадках:

• Засіб буде використовуватися в поєднанні з іншими видами лікування.

• Важкі гіпергострі симптоми дерматиту.

• У разі дискомфорту або побічної реакції шкіри.

• Період вагітності та годування груддю.

• Симптоми не покращуються після 4 тиж лікування.

Увага!

• Для зовнішнього застосування тільки на неушкодженій шкірі.

• Для використання одним пацієнтом.

• Завжди мийте руки перед використанням.

• Уникайте нанесення на відкриті рани, інтимну зону, всередину рота або в очі, ніс чи вуха.

• Не використовуйте у разі відомої алергії на будь-який з компонентів засобу.

• У разі будь-якої побічної реакції з боку шкіри або алергії припиніть використання.

• Використовувати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

• Якщо побічні ефекти не зникають або посилюються, якщо ви помітили будь-які побічні ефекти, не зазначені в інструкції/на упаковці, або якщо засіб не має бажаного ефекту, зверніться до лікаря.