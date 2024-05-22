Аронта (Aronta) (570326) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Аронта інструкція із застосування
Характеристика
Аронта — це дієтична добавка із збалансованим вмістом куркуміну у поєднанні із фосфоліпідами (у вигляді куркумін-фосфоліпідного комплексу), що володіє потужними протизапальними, антиоксидантними, протимікробними, ранозагоювальними та імуномодулюючими властивостями.
Куркумін є природною речовиною, що міститься в кореневищах куркуми Curcuma longa, яка використовується протягом тисячоліть в традиційній китайській та аюрведичній медицинах.
Для того, щоб повною мірою скористатися багатьма сприятливими властивостями куркуміну, потрібна велика кількість цієї речовини, що має надходити в організм людини щоденно. Оскільки куркумін є водонерозчинною сполукою, для повноцінного засвоєння куркуміну необхідна наявність жирних речовин. Саме тому, дієтична добавка Аронта містить комбінацію куркуміну та фосфоліпідів, що покращує засвоюваність куркуміну у 30 разів.
Куркумін рекомендується додавати до раціону дієтичного харчування для покращення станів при:
• запаленні судинної оболонки ока (хронічних увеїтах: передньому, проміжному, задньому) та інших запальних процесах;
• діабетичній ретинопатії, макулярному набряку та віковій дегенерації жовтої плями;
• хронічному блефариті;
• катаракті;
• глаукомі.
Куркумін-фосфоліпідний комплекс також знижує дискомфорт в очах, допомагаючи подолати почервоніння, сухість очей, світлобоязнь та інше.
Куркумін сприяє поліпшенню роботи імунної системи, корисний при патологіях печінки та жовчовивідних шляхів, позитивно впливає на опорно-руховий руховий апарат, зокрема, покращує рухливість та гнучкість суглобів, а також відновлює м’язеві тканини при фізичних навантаженнях.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до раціону харчування, з метою сприяння підтримці та захисту органів зору та їх функцій, в тому числі функціональної активності організму людини в цілому, виявляючи антиоксидантні, протизапальні та імуномодулюючі властивості.
Дієтична добавка не може замінити повноцінного і збалансованого раціону харчування.
Не містить глютен та лактозу. Може бути використана діабетиками.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість: вживати 2 таблетки на добу під час або після їди, не розжовуючи, запивати достатньою кількістю води.
Термін споживання: для досягнення повного підтримуючого ефекту організму шляхом максимізації використання куркумінових властивостей рекомендується вживати протягом не менше 3 місяців.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до куркуміну або до інших компонентів. Перед вживанням рекомендована консультація з лікарем. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Умови зберігання
зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C. Не вживати після закінчення строку придатності.