Аронта — це дієтична добавка із збалансованим вмістом куркуміну у поєднанні із фосфоліпідами (у вигляді куркумін-фосфоліпідного комплексу), що володіє потужними протизапальними, антиоксидантними, протимікробними, ранозагоювальними та імуномодулюючими властивостями.

Куркумін є природною речовиною, що міститься в кореневищах куркуми Curcuma longa, яка використовується протягом тисячоліть в традиційній китайській та аюрведичній медицинах.

Для того, щоб повною мірою скористатися багатьма сприятливими властивостями куркуміну, потрібна велика кількість цієї речовини, що має надходити в організм людини щоденно. Оскільки куркумін є водонерозчинною сполукою, для повноцінного засвоєння куркуміну необхідна наявність жирних речовин. Саме тому, дієтична добавка Аронта містить комбінацію куркуміну та фосфоліпідів, що покращує засвоюваність куркуміну у 30 разів.

Куркумін рекомендується додавати до раціону дієтичного харчування для покращення станів при:

• запаленні судинної оболонки ока (хронічних увеїтах: передньому, проміжному, задньому) та інших запальних процесах;

• діабетичній ретинопатії, макулярному набряку та віковій дегенерації жовтої плями;

• хронічному блефариті;

• катаракті;

• глаукомі.

Куркумін-фосфоліпідний комплекс також знижує дискомфорт в очах, допомагаючи подолати почервоніння, сухість очей, світлобоязнь та інше.

Куркумін сприяє поліпшенню роботи імунної системи, корисний при патологіях печінки та жовчовивідних шляхів, позитивно впливає на опорно-руховий руховий апарат, зокрема, покращує рухливість та гнучкість суглобів, а також відновлює м’язеві тканини при фізичних навантаженнях.