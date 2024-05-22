Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїCBD олія (CBD oil) CBD олія (CBD oil) (569477) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 858,00 грн Без рецепта 1 шт від 858,00 грн 1 шт від 2648,10 грн 1 шт від 1765,40 грн 1 шт від 5296,20 грн 1 шт від 3530,80 грн 1 шт від 1765,40 грн Більше +3 В наявності в 27 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Канабіс Карпорейшн Форма випуску Спрей оральний Об'єм 10 мл Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії