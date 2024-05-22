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CBD олія (CBD oil) (569477) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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CBD олія (CBD oil)
Ціна в місті Київ
від 858,00 грн
Без рецепта
1 шт від 858,00 грн 1 шт від 2648,10 грн 1 шт від 1765,40 грн 1 шт від 5296,20 грн 1 шт від 3530,80 грн 1 шт від 1765,40 грн
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В наявності в 27 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей оральний
Об'єм
10 мл
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії