Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Ледівіста дует (Ladyvista duet)

ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка (день №30, ніч №30) №60
Ціни в Київ
від 960,30 грн
В 305 аптеках
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Характеристики
Виробник
Erba Vita
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки