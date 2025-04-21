Ледівіста дует (Ladyvista duet)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1373,56
Економія при броні: -72,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1383,47
Економія при броні: -60,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1394,11
Економія при броні: -70,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1363,88
Економія при броні: -62,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1390,04
Економія при броні: -88,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1395,53
Економія при броні: -94,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн