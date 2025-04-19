Ледівіста дует (Ladyvista duet)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1392,65
Економія при броні: -91,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1374,86
Економія при броні: -73,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1323,30
Економія при броні: -152,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1377,19
Економія при броні: -76,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1277,40
Економія при броні: -106,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1276,80
Економія при броні: -106,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1381,27
Економія при броні: -79,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
ЛедіВіста Дует® таблетки комбі-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн