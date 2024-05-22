Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТАктилакс ягода (Actilax)

Актилакс ягода (Actilax) (568388) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Актилакс ягода (Actilax)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ