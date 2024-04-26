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Активні речовини — “Л”ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM)

ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM) Діюча речовина

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Знайдено: 22 препарати
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Абботт Хелскеа Продактс
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Абботт Хелскеа Продактс
В 1199 аптеках
від 205,29 грн
Ціни в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10; Абботт Хелскеа Продактс
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10 Абботт Хелскеа Продактс
В 1161 аптеці
від 394,80 грн
Ціни в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Абботт Хелскеа Продактс
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Абботт Хелскеа Продактс
В 1153 аптеках
від 377,59 грн
Ціни в аптеках
Нормолакт сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Нормолакт Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 879 аптеках
від 116,53 грн
Ціни в аптеках
Порталак сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Белупо
Порталак Сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Белупо
В 461 аптеці
від 262,34 грн
Ціни в аптеках
Порталак сироп, 667 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Белупо
Порталак Сироп, 667 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Белупо
В 299 аптеках
від 128,58 грн
Ціни в аптеках
Лактувіт® сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полімерний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Юрія-Фарм
Лактувіт® Сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полімерний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Юрія-Фарм
В 272 аптеках
від 125,87 грн
Ціни в аптеках
Нормолакт сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Нормолакт Сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 74 аптеках
від 81,90 грн
Ціни в аптеках
Нормолакт Фрут сироп, 670 мг/мл, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Нормолакт Фрут Сироп, 670 мг/мл, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 36 аптеках
від 85,92 грн
Ціни в аптеках
Біофлоракс сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Біофлоракс Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 29 аптеках
від 90,35 грн
Ціни в аптеках
Лактувіт® сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Юрія-Фарм
Лактувіт® Сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Юрія-Фарм
В 27 аптеках
від 74,73 грн
Ціни в аптеках
Нормолакт Фрут сироп, 670 мг/мл, флакон полімерний, 240 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Нормолакт Фрут Сироп, 670 мг/мл, флакон полімерний, 240 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 27 аптеках
від 144,33 грн
Ціни в аптеках
Медулак сироп, 667 мг/мл, флакон, 180 мл, № 1; Уорлд Медицин
Медулак Сироп, 667 мг/мл, флакон, 180 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 4 аптеках
від 170,00 грн
Ціни в аптеках
Нормазе сироп, 10 г/15 мл, флакон, 200 мл, № 1; Дельта Медікел
Нормазе Сироп, 10 г/15 мл, флакон, 200 мл, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці інших міст
від 150,17 грн
Ціни в інших містах
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1; Абботт Хелскеа Продактс
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1 Абботт Хелскеа Продактс
В 1 аптеці інших міст
від 591,80 грн
Ціни в інших містах
Лактулоза сироп, 670 мг/мл, банка, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Технолог
Лактулоза Сироп, 670 мг/мл, банка, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Технолог
Немає в наявності
Біофлоракс сироп, 670 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Біофлоракс Сироп, 670 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Дуфалак® Фрут розчин оральний, 667 мг/мл, пляшка, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Абботт Хелскеа Продактс
Дуфалак® Фрут Розчин оральний, 667 мг/мл, пляшка, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
Лактулоза сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Технолог
Лактулоза Сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Технолог
Немає в наявності
Лактунорм® сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Дарниця ФФ
Лактунорм® Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Нормолакт Фрут сироп, 670 мг/мл, флакон полімерний, 200 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Нормолакт Фрут Сироп, 670 мг/мл, флакон полімерний, 200 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Лактулоза сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лактулоза Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності

у товстій кишці лактулоза розщеплюється кишковими бактеріями до низькомолекулярних органічних кислот; ці кислоти знижують рН у просвіті товстої кишки і через осмотичний ефект збільшують об’єм кишкового вмісту; це стимулює перистальтику товстої кишки та нормалізує консистенцію калових мас; запор коригується, і відновлюється фізіологічний ритм кишечнику; при печінковій енцефалопатії (або печінковій комі і прекомі) дія препарату зумовлена пригніченням росту протеолітичних бактерій за рахунок збільшення кількості ацидофільних бактерій (наприклад лактобактерій), зв’язуванням аміаку в іонній формі завдяки підкисленню вмісту кишечнику, очищенням товстого кишечнику за рахунок низького рН, а також осмотичного ефекту, зміною бактеріального метаболізму азоту шляхом стимуляції утилізації бактеріями аміаку для синтезу бактеріальних білків; лактулоза як пребіотик посилює ріст корисних для організму бактерій, таких як біфідобактерії і лактобактерії, тоді як ріст потенційно патогенних бактерій, таких як клостридії та кишкова паличка, може пригнічуватися; це може призводити до більш сприятливого балансу кишкової флори.

запор: регуляція фізіологічного ритму кишечнику; стани, що потребують полегшення дефекації (геморой, після операцій на товстому кишечнику та аноректальній зоні); печінкова енцефалопатія: лікування і профілактика печінкової коми і прекоми.

дозу підбирають індивідуально; як проносне, при лікуванні запору, залежно від віку застосовують дорослим та дітям старше 14 років у початковій дозі - 15-45 мл, підтримуючій дозі - 15-30 мл; діти 7-14 років - у початковій дозі - 15 мл, підтримуючій дозі - 10-15 мл; діти 1-6 років - у початковій дозі - 5-10 мл, підтримуючій дозі - 5-10 мл; діти до 1 року - у початковій дозі - до 5 мл, підтримуючій дозі - до 5 мл; доза може бути знижена вже після 2-3 днів прийому, залежно від потреб хворого; клінічний ефект спостерігається через декілька днів; дозу можна збільшити, якщо протягом двох днів прийому препарату не настало покращання стану хворого; при лікуванні печінкової енцефалопатії, печінкової коми і прекоми (лише для дорослих) препарат призначають у початковій дозі по 30-45 мл 3-4 р/добу, потім переходять на індивідуальну підтримуючу дозу, щоб м’яке випорожнення відбувалося максимально 2-3 р/добу.

гіперчутливість до препарату; галактоземія, шлунково-кишкова непрохідність, перфорація травного тракту або ризик перфорації травного тракту (наприклад г. запальні захворювання кишечнику, такі як виразковий коліт, хвороба Крона).

у перші дні прийому - метеоризм, який минає через два дні; біль у животі та діарея; нудота і блювання; при тривалому прийомі підвищених доз - електролітний дисбаланс; відхилення лабораторних показників.