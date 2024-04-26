дозу підбирають індивідуально; як проносне, при лікуванні запору, залежно від віку застосовують дорослим та дітям старше 14 років у початковій дозі - 15-45 мл, підтримуючій дозі - 15-30 мл; діти 7-14 років - у початковій дозі - 15 мл, підтримуючій дозі - 10-15 мл; діти 1-6 років - у початковій дозі - 5-10 мл, підтримуючій дозі - 5-10 мл; діти до 1 року - у початковій дозі - до 5 мл, підтримуючій дозі - до 5 мл; доза може бути знижена вже після 2-3 днів прийому, залежно від потреб хворого; клінічний ефект спостерігається через декілька днів; дозу можна збільшити, якщо протягом двох днів прийому препарату не настало покращання стану хворого; при лікуванні печінкової енцефалопатії, печінкової коми і прекоми (лише для дорослих) препарат призначають у початковій дозі по 30-45 мл 3-4 р/добу, потім переходять на індивідуальну підтримуючу дозу, щоб м’яке випорожнення відбувалося максимально 2-3 р/добу.