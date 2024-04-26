ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM) Діюча речовина
у товстій кишці лактулоза розщеплюється кишковими бактеріями до низькомолекулярних органічних кислот; ці кислоти знижують рН у просвіті товстої кишки і через осмотичний ефект збільшують об’єм кишкового вмісту; це стимулює перистальтику товстої кишки та нормалізує консистенцію калових мас; запор коригується, і відновлюється фізіологічний ритм кишечнику; при печінковій енцефалопатії (або печінковій комі і прекомі) дія препарату зумовлена пригніченням росту протеолітичних бактерій за рахунок збільшення кількості ацидофільних бактерій (наприклад лактобактерій), зв’язуванням аміаку в іонній формі завдяки підкисленню вмісту кишечнику, очищенням товстого кишечнику за рахунок низького рН, а також осмотичного ефекту, зміною бактеріального метаболізму азоту шляхом стимуляції утилізації бактеріями аміаку для синтезу бактеріальних білків; лактулоза як пребіотик посилює ріст корисних для організму бактерій, таких як біфідобактерії і лактобактерії, тоді як ріст потенційно патогенних бактерій, таких як клостридії та кишкова паличка, може пригнічуватися; це може призводити до більш сприятливого балансу кишкової флори.
запор: регуляція фізіологічного ритму кишечнику; стани, що потребують полегшення дефекації (геморой, після операцій на товстому кишечнику та аноректальній зоні); печінкова енцефалопатія: лікування і профілактика печінкової коми і прекоми.
дозу підбирають індивідуально; як проносне, при лікуванні запору, залежно від віку застосовують дорослим та дітям старше 14 років у початковій дозі - 15-45 мл, підтримуючій дозі - 15-30 мл; діти 7-14 років - у початковій дозі - 15 мл, підтримуючій дозі - 10-15 мл; діти 1-6 років - у початковій дозі - 5-10 мл, підтримуючій дозі - 5-10 мл; діти до 1 року - у початковій дозі - до 5 мл, підтримуючій дозі - до 5 мл; доза може бути знижена вже після 2-3 днів прийому, залежно від потреб хворого; клінічний ефект спостерігається через декілька днів; дозу можна збільшити, якщо протягом двох днів прийому препарату не настало покращання стану хворого; при лікуванні печінкової енцефалопатії, печінкової коми і прекоми (лише для дорослих) препарат призначають у початковій дозі по 30-45 мл 3-4 р/добу, потім переходять на індивідуальну підтримуючу дозу, щоб м’яке випорожнення відбувалося максимально 2-3 р/добу.
гіперчутливість до препарату; галактоземія, шлунково-кишкова непрохідність, перфорація травного тракту або ризик перфорації травного тракту (наприклад г. запальні захворювання кишечнику, такі як виразковий коліт, хвороба Крона).
у перші дні прийому - метеоризм, який минає через два дні; біль у животі та діарея; нудота і блювання; при тривалому прийомі підвищених доз - електролітний дисбаланс; відхилення лабораторних показників.