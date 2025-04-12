Київ
Про товар
Ціни
Мила, миючі засоби
Мило тверде Новакс (Solid soap Novax)
4 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мило тверде "NOVAX"
60 г яблyко №1
Фабрика Миловарні Традиції
від
10,46
грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
Мило тверде "NOVAX"
60 г лимон №1
Фабрика Миловарні Традиції
від
10,46
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Мило тверде "NOVAX"
60 г конвалія №1
Фабрика Миловарні Традиції
від
12,20
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Мило тверде "NOVAX"
60 г полуниця №1
Фабрика Миловарні Традиції
від
12,26
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
10,46
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Фабрика Миловарні Традиції
Умови продажу
Без рецепта
Вага
60 г
Косметичні засоби
08 Мила, миючі засоби
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню