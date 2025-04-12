Мила, миючі засоби

Мило тверде Новакс (Solid soap Novax)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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Мило тверде "NOVAX"
Мило тверде "NOVAX"
60 г яблyко №1
Фабрика Миловарні Традиції
від 10,46 грн
в 12 аптеках
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Мило тверде "NOVAX"
Мило тверде "NOVAX"
60 г лимон №1
Фабрика Миловарні Традиції
від 10,46 грн
в 10 аптеках
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Мило тверде "NOVAX"
Мило тверде "NOVAX"
60 г конвалія №1
Фабрика Миловарні Традиції
від 12,20 грн
в 9 аптеках
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Мило тверде "NOVAX"
Мило тверде "NOVAX"
60 г полуниця №1
Фабрика Миловарні Традиції
від 12,26 грн
в 8 аптеках
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Ціни в Київ
від 10,46 грн
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Характеристики
Виробник
Фабрика Миловарні Традиції
Умови продажу
Без рецепта
Вага
60 г
Косметичні засоби