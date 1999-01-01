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Косметичні засоби
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Мила, миючі засоби
Косметичні засоби
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Мила, миючі засоби
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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) РІДКЕ МИЛО
270 мл №1
Фітобіотехнології
від
168,64
грн
в 793 аптеках
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МИЛО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА "ДЕМОСКІН"
3 в 1 280 мл №1
Ботаніка
від
113,15
грн
в 727 аптеках
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ФЕМОФІТ ПІНКА ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІНОЧІ ТРАВИ
150 мл №1
Голден-Фарм
від
105,49
грн
в 435 аптеках
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ФЕМОФІТ ГЕЛЬ ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
250 мл №1
Голден-Фарм
від
116,93
грн
в 434 аптеках
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МИЛО ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ "PSORIX"
300 мл №1
Фітобіотехнології
від
246,94
грн
в 402 аптеках
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Мило тверде туалетне з пробіотиками "Аредерма"
140 г №1
СИРИОН ООО
від
117,60
грн
в 350 аптеках
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НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ тм "ELFA PHARM" серії "ATOPI MED"
400 мл №1
Elfa Pharm
від
280,00
грн
в 311 аптеці
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Топікрем м'який очищуючий гель
Флакон з дозатором 500 мл №1
Lab. NIGY
від
437,56
грн
в 305 аптеках
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МИЛО САЛІЦИЛОВЕ
70 г №1
Голден-Фарм
від
30,66
грн
в 304 аптеках інших міст
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ПРЕСТО ГЕЛЬ® РІДКЕ МИЛО
250 мл №1
Дан Фарм
від
289,10
грн
в 285 аптеках
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Мило дігтярне
70 г №1
Голден-Фарм
від
32,90
грн
в 274 аптеках
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Мило дігтярне
Флакон з насосом-дозатором 270 мл №1
від
57,60
грн
в 254 аптеках
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МИЛО СІРЧАНЕ
70 г №1
Голден-Фарм
від
30,06
грн
в 238 аптеках
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Agrado мило для рук
500 мл папайя №1
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
від
63,55
грн
в 221 аптеці інших міст
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Крем-мило "Антибактеріальне" з олією чайного дерева
300 мл №1
Сіріус-95
від
45,00
грн
в 200 аптеках
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Крем-мило "Універсальне" з екстрактом алое та вітаміном Е
300 мл №1
Сіріус-95
від
45,00
грн
в 200 аптеках
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Мило рідке "Дегтярне"
300 мл №1
Сіріус-95
від
69,00
грн
в 200 аптеках
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МИЛО ТУАЛЕТНЕ "ШИК"
Дігтярне 100 г тм профі фарм №1
Слобожанський миловар
від
36,00
грн
в 194 аптеках
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Agrado мило для рук
500 мл кокос №1
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
від
112,10
грн
в 184 аптеках інших міст
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Agrado мило для рук
500 мл ожина №1
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
від
112,10
грн
в 166 аптеках інших міст
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Coconut Oil
Dolce Vero
Like Juice
Natural
Silver
Soft Sensation
U 760
U 761
U 762
U 763
fresh
gold
kids
original
sensation
Інжир і мигдаль
Італійські тканини
Алое
Блакитний ірис з маслом Аргана
Верба і лайм з оливковою олією
Виноград і шавлія
Грейпфрут і герань
Дамаська троянда з олією ши
Диня і манго
Лаванда з олією льону
Мед манука з олією оливи
Морква з олією гарбуза
Персик і жожоба
Шовковиця і малина
антибактеріальне
антицелюлітне
банне
вівсяні пласт.і зелена кава
гель
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дитяче
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класич.
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75 г
80 г
85 г
90 г
100 г
100 мл
110 г
115 г
120 г
125 г
125 мл
135 г
140 г
150 г
150 мл
170 г
180 г
200 г
200 мл
225 мл
230 мл
240 мл
250 г
250 мл
265 г
270 г
270 мл
275 мл
280 мл
290 мл
300 г
300 мл
350 мл
375 мл
390 мл
400 мл
450 мл
460 мл
465 мл
473 мл
480 мл
500 г
500 мл
700 мл
1000 мл
банка 500 мл
дозатор 300 мл
дозатор 460 мл
дозатор 500 мл
дой-пак 265 г
дой-пак 300 г
дой-пак 300 мл
дой-пак 450 мл
дой-пак 460 мл
дой-пак 465 мл
дой-пак 500 мл
дой-пак 560 мл
дой-пак 700 г
дой-пак 1000 мл
екопак 60 г
екопак 70 г
екопак 75 г
екопак 80 г
запаска 300 мл
запаска 946 мл
туба 65 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 300 мл
фл. 500 мл
фл. 1000 мл
фл. з дозатором 300 г
фл. з дозатором 300 мл
фл. з дозатором 500 мл
фл. з насосом-дозатором 270 мл
фл. з помпою 946 мл
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Виробник
2К Совместное Украинско-Немецкое Предприятие
AR KAGIT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
Apivita
BFF KOZMETIK TEMIZLIK PLASTIK URUNLERI VE TURIZM SAN.TIC.A.S
BILAL SABUNCU YAG VE SABUN SANAYI VE TIC.A.S.
Beonmelab s.r.l.
Betafarma
Bio Fresh Ltd
Biotrade Bulgaria
Bubchen
Bubchen -Werk Ewald Hermes Pharmazeutische Fabrik GmbH
Caudalie
Colgate-Palmolive
Conter S.r.l.
Dalan Kimya Endustri A.S
Dan Pharm
Dead Sea Collection
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Elfa Pharm
Emami
Ergun Kimya
Evyap Sabun
FLAX MANUFACTURE LTD
Farmona
Herbion Pakistan
Johnson & Johnson
LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE
LABORATORIOS BABE, S.L.
La Dispensa S.r.l.
Lab. Gilbert
Lab. NIGY
Laboratoire Dermatologique Bioderma
Laboratoires Dermatologiques Uriage
MINUS 417 Dead Sea Cosmetics Ltd
Masters sp. z.o.o.
Melisa Laboratorium
NESTI DANTE s.r.l.
PLIAS S.A.
Paul Hartmann
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manufacturing
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
ROGER&GALLET
SA Laboratoires Sarbec
SONETT OHG
Shanghai CAL Custom Manufacturing & Aerosol Propellants Co., Ltd
Torunskie ZMO
Weleda
Yantai New Era Health Industry Chemical Commodity
ZIAJA
ІЛАН ФАРМ
Інфарма Трейдінг Україна
АВИС ГРУП
АМАРАНТЕ
АРОЗА
Аква Косметикс Груп
Алес
Альянс Краси
Альянс Красоты
Аптека Гаєвського
Аромат
Ароматика
Байєрсдорф
Белла-Трейд
Бета-В
Биокон МНПО
Ботаника
Ботаніка
Біотон
Біофарма
ВЕРТЕКС-В
ВТК
Винницабытхим
Высокие Технологии
ГРАНД ИМПОРТ ЧП
Гармония
Георг Биосистемы
Голд Дроп-Украина
Голден-Фарм
Голдснаб
Гренландия
Джонсон и Джонсон Украина
Джонсон і Джонсон Україна
Дон
Душка Косметикс
Евдемон
Еколєк
Експерт Косметик
Еленсі
Ельфа
Ельфа ФФ
Еліксир
Емамі
Зоря
Калинторг
Карпатол
Ключи Здоровья
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Лаб. Жільбер
Лабораториес Беутера
Лабораторіес Беутера
МНВО Біокон
МейнПак
Мыловаренный комбинат
Натурпро
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Науково-виробнича Фірма СВК
Невская косметика
Оксихим
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Парфюмерно-косметическая компания ДНД
Первое решение
Пирана
Побудагрохимсервис
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Пьер Фабр Дермо-Косметік
РЕМОС
Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина
СИРИОН
Свобода
Слобожанский мыловар
Слобожанський миловар
Сіріус-95
ТОВ "Карапуз"
ФС УКРАИНА
Фабрика Мыловаренные Традиции
Фармаком
Фармасайнс Украина Инк
Фитобиотехнологии
Фитодоктор
Фитория
Флора-Фарм
Флоресан
Фітобіотехнології
Фітодоктор
Хелси Фарм Украина
Хелсі Фарм Україна
ШАУЕР ПАК
Эколаб
Эколек
Эленси
Эльфа
Эльфа ФФ
ЮСІ
ЮСИ
Юникс
Юнілевер Дойчланд
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