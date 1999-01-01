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Косметичні засоби
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Мила, миючі засоби

Косметичні засоби

08Мила, миючі засоби

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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) РІДКЕ МИЛО
STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) РІДКЕ МИЛО
270 мл №1
Фітобіотехнології
від 168,64 грн
в 793 аптеках
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МИЛО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА "ДЕМОСКІН"
МИЛО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА "ДЕМОСКІН"
3 в 1 280 мл №1
Ботаніка
від 113,15 грн
в 727 аптеках
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ФЕМОФІТ ПІНКА ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІНОЧІ ТРАВИ
ФЕМОФІТ ПІНКА ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІНОЧІ ТРАВИ
150 мл №1
Голден-Фарм
від 105,49 грн
в 435 аптеках
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ФЕМОФІТ ГЕЛЬ ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
ФЕМОФІТ ГЕЛЬ ДЛЯ ЩОДЕННОЇ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
250 мл №1
Голден-Фарм
від 116,93 грн
в 434 аптеках
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МИЛО ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ "PSORIX"
МИЛО ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ "PSORIX"
300 мл №1
Фітобіотехнології
від 246,94 грн
в 402 аптеках
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Мило тверде туалетне з пробіотиками "Аредерма"
Мило тверде туалетне з пробіотиками "Аредерма"
140 г №1
СИРИОН ООО
від 117,60 грн
в 350 аптеках
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НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ тм "ELFA PHARM" серії "ATOPI MED"
НІЖНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ тм "ELFA PHARM" серії "ATOPI MED"
400 мл №1
Elfa Pharm
від 280,00 грн
в 311 аптеці
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Топікрем м'який очищуючий гель
Топікрем м'який очищуючий гель
Флакон з дозатором 500 мл №1
Lab. NIGY
від 437,56 грн
в 305 аптеках
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МИЛО САЛІЦИЛОВЕ
МИЛО САЛІЦИЛОВЕ
70 г №1
Голден-Фарм
від 30,66 грн
в 304 аптеках інших міст
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ПРЕСТО ГЕЛЬ® РІДКЕ МИЛО
ПРЕСТО ГЕЛЬ® РІДКЕ МИЛО
250 мл №1
Дан Фарм
від 289,10 грн
в 285 аптеках
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Мило дігтярне
Мило дігтярне
70 г №1
Голден-Фарм
від 32,90 грн
в 274 аптеках
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Мило дігтярне
Мило дігтярне
Флакон з насосом-дозатором 270 мл №1
від 57,60 грн
в 254 аптеках
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МИЛО СІРЧАНЕ
МИЛО СІРЧАНЕ
70 г №1
Голден-Фарм
від 30,06 грн
в 238 аптеках
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Agrado мило для рук
Agrado мило для рук
500 мл папайя №1
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
від 63,55 грн
в 221 аптеці інших міст
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Крем-мило "Антибактеріальне" з олією чайного дерева
Крем-мило "Антибактеріальне" з олією чайного дерева
300 мл №1
Сіріус-95
від 45,00 грн
в 200 аптеках
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Крем-мило "Універсальне" з екстрактом алое та вітаміном Е
Крем-мило "Універсальне" з екстрактом алое та вітаміном Е
300 мл №1
Сіріус-95
від 45,00 грн
в 200 аптеках
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Мило рідке "Дегтярне"
Мило рідке "Дегтярне"
300 мл №1
Сіріус-95
від 69,00 грн
в 200 аптеках
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МИЛО ТУАЛЕТНЕ "ШИК"
МИЛО ТУАЛЕТНЕ "ШИК"
Дігтярне 100 г тм профі фарм №1
Слобожанський миловар
від 36,00 грн
в 194 аптеках
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Agrado мило для рук
Agrado мило для рук
500 мл кокос №1
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
від 112,10 грн
в 184 аптеках інших міст
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Agrado мило для рук
Agrado мило для рук
500 мл ожина №1
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
від 112,10 грн
в 166 аптеках інших міст
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