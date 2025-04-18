Мило тверде Новакс (Solid soap Novax)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
5.7 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.7 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
6.5 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
8.6 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
9.5 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
10.4 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
14.2 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
14.4 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
15.3 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
15.5 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
27.9 км
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції
Мило тверде "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Миловарні Традиції