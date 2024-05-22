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Бальзам для бороди Барберс (Beard balm Barbers) (567438) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для бороди Барберс (Beard balm Barbers)
Ціна в місті Київ
від 315,03 грн
Без рецепта
1 шт від 315,03 грн 1 шт від 318,00 грн 1 шт від 333,97 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
3.2.2. Засоби для укладання