Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби для укладанняБальзам для бороди Барберс (Beard balm Barbers) Бальзам для бороди Барберс (Beard balm Barbers) (567438) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 315,03 грн Без рецепта 1 шт від 315,03 грн 1 шт від 318,00 грн 1 шт від 333,97 грн В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каган Марина Павлівна Об'єм 50 мл Косметичні засоби 3.2.2. Засоби для укладання