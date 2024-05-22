рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування немовлят на грудному вигодовуванні та дітей раннього віку з метою підтримки нормального функціонування ШКТ при коліках; дискомфорті та збудженні, викликаних прорізуванням зубів, вакцинацією тощо; при зміні раціону або режиму харчування та при регуляції дефекації (випорожнення).

АльпеКід ХЕПІ ДРІНК можна вживати також як напій між прийомами їжі замість чаю.

Коліки зустрічаються у немовлят, незалежно від способу годування. Зазвичай починаються коліки приблизно у тритижневому віці, а зникають приблизно у три місяці, але бувають випадки, коли цей період триває довше.

Вакцинація може викликати стрес і спричинити збудження та дискомфорт — рекомендується приймати 1 саше АльпеКід ХЕПІ ДРІНК за 2 год до вакцинації, а також, при необхідності, після вакцинації, що сприяє зменшенню дискомфорту та стресу у дитини.

Прорізування зубів також викликає дискомфорт у немовлят. При необхідності, АльпеКід ХЕПІ ДРІНК рекомендується приймати по 2–4 саше на добу для сприяння та підтримки нормального самопочуття та сну дитини в цей період.

Урізноманітнення їжі (зміна раціону або режиму харчування) може призвести до дискомфорту через порушення роботи ШКТ (здуття живота, метеоризм, запор, діарея та спазми в животі), які проявляються під час пристосування організму до нового типу їжі. Для підтримки травної системи, включаючи підтримку регулювання випорожнення кишечнику, рекомендується вживання 2–4 саше АльпеКід ХЕПІ ДРІНК щодня упродовж 4–5 днів.

У певний момент дитину потрібно починати відлучати від нічного годування. АльпеКід ХЕПІ ДРІНК має можливість підтримати дитячий організм в цей період — рекомендовано 1–2 саше на ніч для спокійного сну Вашої дитини.

АльпеКід ХЕПІ ДРІНК підтримує організм дитини та допомагає подолати стресові етапи, характерні для періоду росту та розвитку.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

при коліках: немовлятам віком до 1 міс слід приймати 1 саше на добу, немовлятам віком старше 1 міс по 1–3 саше на добу протягом 3 міс або при необхідності. Вміст 1 саше розчинити у воді і використовувати між прийомами їжі, розділяючи на кілька прийомів протягом доби;

при збудженні та дискомфорті, спричинених прорізуванням зубів, вакцинацією тощо: 2–4 саше на добу, при необхідності;

при регуляції дефекації (випорожнення): 2–4 саше на добу протягом 4–5 днів; якщо симптоми не зникають, слід звернутись до педіатра;

при відлученні від нічного годування: 1–2 саше на ніч.

Перед споживанням вміст саше розчиняють приблизно у 50 мл (ml) кип’яченої та охолодженої до кімнатної температури води. Розчин, в залежності від потреб дитини, можна вжити за один прийом або розділити на кілька прийомів протягом дня. Підсолоджувати не потрібно.

Можна вживати між прийомами їжі замість чаю.

Не є лікарським засобом.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо споживання: не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів.

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.

Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.