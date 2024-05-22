АльпеКід Хепі Дрінк (AlpeKid® Happy Drink) (566943) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АльпеКід Хепі Дрінк інструкція із застосування
Характеристика
згідно відкритих загально-доступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки АльпеКід ХЕПІ ДРІНК, мають наступні властивості.
Сухий екстракт квітів ромашки (Matricaria chamomilla). З висушених суцвіть виділяють до 1% ефірної олії, головними складовими частинами якої є специфічна біологічно активна речовина хамазулен (азулен), сесквітерпени, флавоноїди, флавонові глікозиди тощо. Біологічно активні речовини чинять болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну дію; знижують алергічні реакції, посилюють процеси регенерації, підвищують секреторну діяльність травних залоз, збуджують апетит, усувають спазми кишечнику, зменшують бродильні процеси та утворення газів.
Екстракт ромашки чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру, знижує тонус кровоносних судин і володіє м’якою седативною і антидепресивною дією.
Сухий екстракт листя меліси (Melissa officinalis) містить до 0,33% ефірної олії, головними складовими частинами якої є цитраль, ліналоол, гераніол, цитронелол, мірцен, альдегіди, дубильні речовини, органічні кислоти, мінеральні солі. Біологічно активні речовини стимулюють секрецію шлункового соку, покращують апетит та травлення, зменшують напругу гладких м’язів кишечнику, стимулюють виділення травних ферментів.
Екстракт листя меліси надає спазмолітичну, болезаспокійливу, гіпотензивну, заспокійливу, сечогінну та бактерицидну дії.
Транс-анетол — основний компонент (80–90%) ефірної олії кропу (Foeniculum vulgare Mill. fam. Apіaceae), ефірної олії анісу (Illіcum verum Hook fam. Magnoliaceae) та анісової ефірної олії (Pimpinella anisum L. fam. Apіaceae). Володіє вітрогінними, антиферментаційними, антисептичними та ароматичними властивостями. Аніс і кріп з успіхом застосовуються при коліках, болях у шлунку та метеоризмі (в тому числі у немовлят), для полегшення запорів та усунення неприємного запаху з ротової порожнини.
Рослинні компоненти, які використовуються при виробництві дієтичної добавки, проходять відповідний радіологічний контроль та контроль на наявність пестицидів.
Рекомендації з вживання
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування немовлят на грудному вигодовуванні та дітей раннього віку з метою підтримки нормального функціонування ШКТ при коліках; дискомфорті та збудженні, викликаних прорізуванням зубів, вакцинацією тощо; при зміні раціону або режиму харчування та при регуляції дефекації (випорожнення).
АльпеКід ХЕПІ ДРІНК можна вживати також як напій між прийомами їжі замість чаю.
Коліки зустрічаються у немовлят, незалежно від способу годування. Зазвичай починаються коліки приблизно у тритижневому віці, а зникають приблизно у три місяці, але бувають випадки, коли цей період триває довше.
Вакцинація може викликати стрес і спричинити збудження та дискомфорт — рекомендується приймати 1 саше АльпеКід ХЕПІ ДРІНК за 2 год до вакцинації, а також, при необхідності, після вакцинації, що сприяє зменшенню дискомфорту та стресу у дитини.
Прорізування зубів також викликає дискомфорт у немовлят. При необхідності, АльпеКід ХЕПІ ДРІНК рекомендується приймати по 2–4 саше на добу для сприяння та підтримки нормального самопочуття та сну дитини в цей період.
Урізноманітнення їжі (зміна раціону або режиму харчування) може призвести до дискомфорту через порушення роботи ШКТ (здуття живота, метеоризм, запор, діарея та спазми в животі), які проявляються під час пристосування організму до нового типу їжі. Для підтримки травної системи, включаючи підтримку регулювання випорожнення кишечнику, рекомендується вживання 2–4 саше АльпеКід ХЕПІ ДРІНК щодня упродовж 4–5 днів.
У певний момент дитину потрібно починати відлучати від нічного годування. АльпеКід ХЕПІ ДРІНК має можливість підтримати дитячий організм в цей період — рекомендовано 1–2 саше на ніч для спокійного сну Вашої дитини.
АльпеКід ХЕПІ ДРІНК підтримує організм дитини та допомагає подолати стресові етапи, характерні для періоду росту та розвитку.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:
при коліках: немовлятам віком до 1 міс слід приймати 1 саше на добу, немовлятам віком старше 1 міс по 1–3 саше на добу протягом 3 міс або при необхідності. Вміст 1 саше розчинити у воді і використовувати між прийомами їжі, розділяючи на кілька прийомів протягом доби;
при збудженні та дискомфорті, спричинених прорізуванням зубів, вакцинацією тощо: 2–4 саше на добу, при необхідності;
при регуляції дефекації (випорожнення): 2–4 саше на добу протягом 4–5 днів; якщо симптоми не зникають, слід звернутись до педіатра;
при відлученні від нічного годування: 1–2 саше на ніч.
Перед споживанням вміст саше розчиняють приблизно у 50 мл (ml) кип’яченої та охолодженої до кімнатної температури води. Розчин, в залежності від потреб дитини, можна вжити за один прийом або розділити на кілька прийомів протягом дня. Підсолоджувати не потрібно.
Можна вживати між прийомами їжі замість чаю.
Не є лікарським засобом.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо споживання: не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Умови зберігання
зберігати при температурі 15–25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці.