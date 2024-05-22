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Бабарія крем для обличчя (Babaria face cream) (566869) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бабарія крем для обличчя (Babaria face cream)
Ціна в місті Київ
від 452,80 грн
Без рецепта
1 шт від 452,80 грн 1 шт від 396,10 грн 1 шт від 559,00 грн 1 шт від 685,00 грн
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В наявності в 241 аптеці
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте