Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаБабарія крем для обличчя (Babaria face cream) Бабарія крем для обличчя (Babaria face cream) (566869) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 452,80 грн Без рецепта 1 шт від 452,80 грн 1 шт від 396,10 грн 1 шт від 559,00 грн 1 шт від 685,00 грн Більше +1 В наявності в 241 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте