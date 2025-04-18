Київ
Бабарія крем для обличчя (Babaria face cream)

Бабарія крем для обличчя (Babaria face cream)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 62 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
537,03 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
614,97 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
618,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
537,03 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
614,97 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
618,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
523,67 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
597,79 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,27 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
598,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
522,84 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,62 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
537,00 грн
Babaria Крем зволоження 24 години для обличчя 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
759,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
537,03 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
614,97 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
618,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,56 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
598,40 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
523,22 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
598,18 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
603,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
523,12 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
586,96 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
537,03 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
614,97 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
618,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,36 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
596,85 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
5.7 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
523,74 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,26 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
521,34 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
599,57 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
526,02 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
600,41 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
601,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
7.1 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,70 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
599,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
525,18 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
602,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
Babaria Крем для обличчя з рослинним колагеном омолоджуючий 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
522,80 грн
Babaria Крем для обличчя Баланс мікробіоти 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
597,19 грн
Babaria крем для обличчя з ефектом ботоксу 50 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
604,89 грн
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