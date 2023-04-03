Застосування лікарського засобу може спричинити розвиток побічних реакцій — у такому разі слід припинити його застосування. У випадках підвищення чутливості при довготривалому застосуванні слід припинити лікування та звернутися за консультацією до лікаря, щоб він призначив відповідне лікування.

У деяких пацієнтів виразки слизової оболонки ротової порожнини/глотки можуть бути зумовлені серйозними патологічними процесами. У зв'язку з цим пацієнти, у яких симптоми посилилися або не зменшилися протягом 3 днів або у яких підвищилася температура тіла чи виникли інші симптоми, мають звернутися за консультацією до терапевта або стоматолога у відповідних випадках.

Не рекомендується застосовувати бензидамін пацієнтам з гіперчутливістю до ацетилсаліцилової кислоти або до інших нестероїдних протизапальних препаратів.

Застосування препарату може спричинити бронхоспазм у пацієнтів, хворих на бронхіальну астму, або з бронхіальною астмою в анамнезі. Такі пацієнти мають бути обов’язково про це попереджені — АНГІ.НЕТ® СПРЕЙ у таких випадках слід застосовувати з обережністю. Не рекомендується проводити тривалу терапію цим лікарським засобом, оскільки це може нашкодити бактеріальній флорі ротової порожнини.

Уникати контакту з очима.

Лікарський засіб АНГІ.НЕТ® СПРЕЙ містить метилпарагідроксибензоат (Е 218), який може спричиняти алергічні реакції (можливо, уповільненого типу), а в окремих випадках — бронхоспазм.

Лікарський засіб містить олію рицинову поліетоксильовану гідрогенізовану і може спричиняти розлади шлунка та діарею.

Цей лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (спирту) — менше 100 мг на 0,5 мл.

Застереження для спортсменів: застосування лікарських засобів, що містять етиловий спирт, може давати позитивний результат антидопінгового тесту, з огляду на граничні показники, встановлені деякими спортивними федераціями.