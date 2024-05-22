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Детринол Д3 (Detrinol D3) (566555) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Детринол Д3 (Detrinol D3)
Ціна в місті Київ
від 232,80 грн
Без рецепта
30 шт, 0,25 г від 232,80 грн 30 шт, 0,25 г від 174,60 грн
В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин