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Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму
Токсіхелп (Toxihelp)
2 препарати
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ТоксіХелп гель
Гель стік 20 г тм vitacore №20
Агріка-Пром
від
273,48
грн
в 5 аптеках
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ТоксіХелп
Порошок для приготування питного розчину пакетик-саше 2 г тм vitacore №20
Агріка-Пром
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
пор. д/п питного розч.
Пакування
пакетик-саше 2 г
стік 20 г
Ціни в
Київ
від
273,48
грн
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Характеристики
Виробник
Агріка-Пром
Форма випуску
Гель
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.2. Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму
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