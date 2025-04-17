Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коперника, 27
3.3 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 21-В
6.3 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
В містах поряд
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
59,40
Економія при броні: -2,97 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
149.8 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
184,60
Економія при броні: -5,54 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
14,35
Економія при броні: -0,43 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
265.4 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
287,00
Економія при броні: -8,61 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотів, вул. Чирки М., 2
14.4 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Садова, 29
22.0 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
412.3 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром
Аптека
Ковель, вул. Незалежності, 57
416.8 км
ТоксіХелп гель гель стік 20 г №20
Агріка-Пром