Бетаргін® стіки (Betargin® sticks) (565888) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бетаргін стіки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
згідно загальнодоступним літературним джерелам, основні речовини, що входять до складу Бетаргіну, мають наступні властивості:
аргінін — амінокислота, яка синтезується в організмі та/або надходить з їжею, проте в умовах стресу, під час різних захворювань, при дефіциті в раціоні білка та підвищених фізичних навантаженнях потреба в аргініні зростає. Аргінін бере участь у біосинтезі білка, метаболізмі амінокислот та сечовини, сприяє виведенню та знешкодженню токсичного аміаку, підтриманню оптимального азотистого балансу та виведенню кінцевого азоту, утворенню енергії, підсиленню детоксикаційної функції печінки, покращенню її біохімічних показників. Аргінін сприяє відновленню клітин печінки та покращенню їх функцій, знижує утворення вільних радикалів та сприяє зменшенню запальних явищ. Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), який здійснює регуляцію судинного тонусу, захищає стінки судин та зменшує їх пошкодження, нормалізує мікроциркуляцію, доставляє кисень до життєво важливих органів та зменшує наслідки нестачі кисню в тканинах. Аргінін покращує репродуктивні функції жінок (стан ендометрію) та чоловіків (позитивно впливає на сперматогенез (формування та рухливість сперматозоїдів)). Аргінін відіграє важливу роль в функціонуванні імунної системи;
бетаїн - ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів для відновлення клітинних мембран, стимулює процес окислення та утилізації жирів, зменшуючи тим самим жирову дистрофію печінки, сповільнює утворення колагену в печінці та зменшує запалення; стимулює природні методи детоксикації, підсилює знешкодження та виведення токсинів, вільних радикалів, продуктів обміну алкоголю та медикаментів з організму; сприяє корекції метаболізму, синтезу енергії, зменшенню втоми та підвищенню витривалості під час фізичних навантажень. Бетаїн бере участь в обміні амінокислоти метіоніну та сприяє зменшенню рівня гомоцистеїну, що сповільнює прогресування атеросклерозу та зменшує ризик виникнення його ускладнень;
іони цитрату покращують процес травлення та усувають нудоту, відчуття важкості в шлунку, метеоризм, які часто спостерігаються при розладах роботи печінки; приймають участь в метаболізмі жирних кислот, зменшують утворення кетонових тіл та ацетону при ацетонемічному синдромі у дітей.
Таким чином, Бетаргін, за рекомендацією лікаря, може вживатись у комплексі мір:
– при функціональних розладах гепатобіліарної системи;
– при порушеннях функціонування серцево-судинної системи та при атеросклеротичних змінах;
– при станах, пов’язаних з порушенням метаболізму (стреси, астенія, травми, голодування тощо);
– для виведенню токсичних речовин з організму та усунення наслідків гепатотоксичної дії алкоголю, медикаментів та інших токсичних агентів;
– для покращення репродуктивної функції чоловіків та жінок в схемах планування сім’ї;
– для зменшення проявів та наслідків ацетонемічного синдрому у дітей.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до основного раціону харчування — додаткове джерело аргініну та бетаїну, сприяє нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, поліпшенню функції серцево-судинної системи, виведенню токсичних речовин з організму та підтримки нормального кровообігу та процесів мікроциркуляції у печінці, зменшенню гіпоксії печінки, усуненню проявів токсикозу вагітних, покращує репродуктивні функції чоловіків та жінок під час планування вагітності, нормалізує рівень гомоцистеїну;
дітям від 3-х років: з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, для попередження наслідків інтоксикації, при ацетонемічному синдромі; для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки.
Бетаргін має детоксикаційні властивості.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Спосіб вживання:
дорослим — вміст 1 стіка (10 ml (мл)) розвести у 100 ml (мл) питної води кімнатної температури і випити після їжі.
Добова кількість: 2–3 стіка;
дітям від 3-х років:
– при ацетонемічному синдромі: вміст 1 стіка розвести у ½ склянки (100 ml (мл)) питної води кімнатної температури та вживати внутрішньо по 1 чайній ложці кожні 10–15 хв, добова кількість: 1–2 стіки. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально;
– для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки: вміст 1 стіка розвести у ½ склянки (100 ml (мл)) питної води кімнатної температури та вживати внутрішньо 1–2 рази на добу впродовж від 1 до 3 міс або за рекомендацією лікаря. Тривалість застосування визначає лікар індивідуально.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем!
Застереження: у період вагітності застосовувати тільки за рекомендацією лікаря.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, дитячий вік до 3-х років, жінки у період лактації, жовчокам’яна та сечокам’яна хвороби у стадії загострення.
Умови зберігання
зберігати у сухому, віддаленому від світла та тепла, недоступному для дітей місці, при температури не вище 25 °С.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва. Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.