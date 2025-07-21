Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам при болях у хребті Народний цілитель (Cream-balsam during spine pain People's Healer)

Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Ціни в Київ
від 66,27 грн
В 5 аптеках
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/12888 від 29.06.2021