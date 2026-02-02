Миколаїв
Крем-бальзам при болях у хребті Народний цілитель (Cream-balsam during spine pain People's Healer)

Миколаїв (адресу не вказано)
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
393.9 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
94,00
Економія при броні: -20,94 грн
73,06 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
401.1 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
92,00
Економія при броні: -20,87 грн
71,13 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Берестейський, 104
405.0 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
94,00
Економія при броні: -21,21 грн
72,79 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
405.6 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
93,40
Економія при броні: -20,87 грн
72,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
405.7 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
92,00
Економія при броні: -20,74 грн
71,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
406.3 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
93,40
Економія при броні: -20,87 грн
72,53 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
406.8 км
Крем-бальзам при болях у хребті з ефектом лідокаїну "Народний Цілитель" 30 мл №1
Хелер Косметикс
93,00
Економія при броні: -21,01 грн
71,99 грн
