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Астресса (Astressa) (565758) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Астресса (Astressa)
Ціна в місті Київ
від 194,00 грн
Без рецепта
30 шт від 194,00 грн 30 шт Немає в наявності
В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії