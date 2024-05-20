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Астресса капсули, №30 - Одеса (899437) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (13), капсули (1)
211,58
Економія: -17,58 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4)
212,12
Економія: -18,12 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3), капсули (1)
211,84
Економія: -17,84 грн
194,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
207,40
Економія: -13,40 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
209,44
Економія: -15,44 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (13), капсули (2)
211,72
Економія: -17,72 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
210,26
Економія: -16,26 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (10), капсули (1)
214,00
Економія: -20,00 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (5)
210,50
Економія: -16,50 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3), капсули (2)
211,56
Економія: -17,56 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
212,28
Економія: -18,28 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
206,70
Економія: -12,70 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2), капсули (2)
212,42
Економія: -18,42 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (7)
207,26
Економія: -13,26 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (11), капсули (1)
213,58
Економія: -19,58 грн
194,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (4), капсули (2)
209,50
Економія: -15,50 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (9), капсули (2)
209,62
Економія: -15,62 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (3), капсули (1)
209,74
Економія: -15,74 грн
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (7), капсули (1)
207,20
Економія: -13,20 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (8), капсули (2)
208,56
Економія: -14,56 грн
194,00 грн