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Глицин экстра (565679) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глицин экстра
Ціна в місті Київ
від 153,00 грн
Без рецепта
20 шт, 700 мг від 153,00 грн
В наявності в 160 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Дозування
700 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку