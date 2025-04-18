Глицин экстра

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
ГЛІЦИН ЕКСТРА таблетки для розсмоктування 700 мг №20
Фарміс ЛТД