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Дібустол Д3 (Dibustol D3) (565632) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дібустол Д3 (Dibustol D3)
Ціна в місті Київ
від 417,00 грн
Без рецепта
1 шт від 417,00 грн
В наявності в 62 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей оральний
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин