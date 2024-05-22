Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинДібустол Д3 (Dibustol D3) Дібустол Д3 (Dibustol D3) (565632) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 417,00 грн Без рецепта 1 шт від 417,00 грн В наявності в 62 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Клімед Україна Форма випуску Спрей оральний Об'єм 30 мл Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин