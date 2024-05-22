Ерхолів — є додатковим джерелом L-аргініну, бетаїну та L-карнітину.

Згідно відкритих загально-доступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості:

L-Аргінін — амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білків та сприяє детоксикаційній функції печінки. L-Аргінін є важливою складовою біосинтеза оксиду азоту (N0), за рахунок чого сприяє підтримці фізіологічного азотистого балансу, виведенню залишкового азоту, поліпшенню гепатопортальної гемодинаміки, зокрема мікроциркуляції крові в печінці та насиченню клітин печінки киснем. Амінокислота L-Аргінін сприяє покращенню внутрішньоклітинного обміну у гепатоцитах, підтримці їх фізіологічної активності, сприяє регенерації гепатоцитів.

Також L-Аргінін надає стимулюючого впливу на статеву систему чоловіків та жінок та підтримує імунітет.

Бетаїн — ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів, транспорті тригліцеридів, окисненні та катаболізмі жирів. Бетаїн сприяє зменшенню жирової дистрофії печінки, запобігає її виникненню та зменшенню рівня гомоцистеїну (одна з амінокислот, що сигналізують про запальний процес в організмі) при запальних станах за умов його накопичення в організмі, що сприяє зменшенню ушкодження внутрішньої стінки артерій. Завдяки цьому Бетаїн сприяє зниженню ризику тромбоутворення та прогресування атеросклерозу. Бетаїн також чинить антифібротичну та протизапальну дію.

L-карнітин — вітаміноподібна речовина, яка бере участь в обміні ліпідів, сприяє зниженню рівня «шкідливого» холестерину та маси тіла за рахунок підвищення швидкості розщеплення жирних кислот та синтезу білку. Речовина поліпшує метаболічні процеси у тканинах печінки та серця, сприяє зменшенню дисфункції мітохондрій та поліпшенню енергетичного обміну, виведенню з клітин токсичних речовин та шкідливих метаболітів, підвищенню працездатності, витривалості при фізичному навантаженні та заняттях спортом, збільшенню м’язової маси та зменшенню вмісту жиру у клітинах, зменшенню проявів фізичного та психічного перевтомлення та підвищенню концентрації уваги.

Таким чином, за рекомендацією лікаря, Ерхолів може використовуватись в якості дієтичної добавки до звичайного раціону харчування як додаткове джерело L-аргініну, бетаїну та L-карнітину, в якості дієтологічного фактору, у комплексі запобіжних заходів:

– при функціональних порушеннях роботи печінки, при запальних процесах в печінці та їх наслідках;

– при порушеннях функціонування серцево-судинної системи та при атеросклеротичних змінах;

– при усуненні наслідків гепатотоксичної дії алкоголю, медикаментів та інших токсичних чинників;

– при станах, пов’язаних з порушенням білкового метаболізму (стреси, голодування тощо).