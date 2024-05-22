Ерхолів (Erholiv) (565628) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ерхолів інструкція із застосування
Характеристика
Ерхолів — є додатковим джерелом L-аргініну, бетаїну та L-карнітину.
Згідно відкритих загально-доступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості:
L-Аргінін — амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білків та сприяє детоксикаційній функції печінки. L-Аргінін є важливою складовою біосинтеза оксиду азоту (N0), за рахунок чого сприяє підтримці фізіологічного азотистого балансу, виведенню залишкового азоту, поліпшенню гепатопортальної гемодинаміки, зокрема мікроциркуляції крові в печінці та насиченню клітин печінки киснем. Амінокислота L-Аргінін сприяє покращенню внутрішньоклітинного обміну у гепатоцитах, підтримці їх фізіологічної активності, сприяє регенерації гепатоцитів.
Також L-Аргінін надає стимулюючого впливу на статеву систему чоловіків та жінок та підтримує імунітет.
Бетаїн — ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів, транспорті тригліцеридів, окисненні та катаболізмі жирів. Бетаїн сприяє зменшенню жирової дистрофії печінки, запобігає її виникненню та зменшенню рівня гомоцистеїну (одна з амінокислот, що сигналізують про запальний процес в організмі) при запальних станах за умов його накопичення в організмі, що сприяє зменшенню ушкодження внутрішньої стінки артерій. Завдяки цьому Бетаїн сприяє зниженню ризику тромбоутворення та прогресування атеросклерозу. Бетаїн також чинить антифібротичну та протизапальну дію.
L-карнітин — вітаміноподібна речовина, яка бере участь в обміні ліпідів, сприяє зниженню рівня «шкідливого» холестерину та маси тіла за рахунок підвищення швидкості розщеплення жирних кислот та синтезу білку. Речовина поліпшує метаболічні процеси у тканинах печінки та серця, сприяє зменшенню дисфункції мітохондрій та поліпшенню енергетичного обміну, виведенню з клітин токсичних речовин та шкідливих метаболітів, підвищенню працездатності, витривалості при фізичному навантаженні та заняттях спортом, збільшенню м’язової маси та зменшенню вмісту жиру у клітинах, зменшенню проявів фізичного та психічного перевтомлення та підвищенню концентрації уваги.
Таким чином, за рекомендацією лікаря, Ерхолів може використовуватись в якості дієтичної добавки до звичайного раціону харчування як додаткове джерело L-аргініну, бетаїну та L-карнітину, в якості дієтологічного фактору, у комплексі запобіжних заходів:
– при функціональних порушеннях роботи печінки, при запальних процесах в печінці та їх наслідках;
– при порушеннях функціонування серцево-судинної системи та при атеросклеротичних змінах;
– при усуненні наслідків гепатотоксичної дії алкоголю, медикаментів та інших токсичних чинників;
– при станах, пов’язаних з порушенням білкового метаболізму (стреси, голодування тощо).
Рекомендації з вживання
може споживатися в якості дієтичної добавки до звичайного раціону харчування як додаткове джерело L-аргініну, бетаїну та L-карнітину з метою створення оптимальних дієтичних умов для нормального функціонування печінки та гепатобіліарної системи, сприяє:
– захисту клітин печінки та гепатобіліарної системи;
– підтримці нормального обміну жирів та білків та виведенню токсинів;
– нормальній роботі енергетичного метаболізму;
– підтримці нормального функціонування печінки при запальних процесах в ній та їх наслідках.
Не є лікарським засобом.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: розчин для перорального застосування споживати нерозведеним або розведеним: 10 мл (ml) розчинити у 100 мл (ml) питної води кімнатної температури:
– дітям віком від 7 до 12 років споживати в нутрішньо по 10 мл (ml) 1–2 рази на добу після вживання їжі;
– дітям віком від 12 років та дорослим споживати внутрішньо по 10 мл (ml) 2–3 рази на добу після вживання їжі.
Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання. Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.
Тривалість споживання: 2–4 тижні або за призначенням лікаря.
Перед споживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Застереження щодо споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, жінкам у період вагітності та лактації вживати тільки за рекомендацією лікаря. Не рекомендовано споживати дітям віком до 7 років. Не застосовувати після за кінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці у сухому, віддаленому від світла та тепла місці при температур і не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Не застосовувати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.